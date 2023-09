Nico Hülkenberg: record non amato ora con Norris

Con il secondo posto al Gran Premio del Giappone, Nico Hülkenberg si è sbarazzato di un record poco amato in Formula 1: il maggior numero di punti nel Campionato del Mondo senza una vittoria in un GP. Questo nuovo record è ora detenuto dal pilota della McLaren Lando Norris.

Max Verstappen è a caccia di record in Formula 1: ha conquistato il maggior numero di vittorie GP di fila (10), è sulla buona strada per stabilire un nuovo record di vittorie per stagione. Si trova a 13 punti pieni, il suo stesso record dal 2022 con 15 vittorie di GP nello stesso anno.

Nel 2022 Max ha stabilito un nuovo record di punti all'anno (con 454), anche in questo caso è in procinto di migliorare il suo record con 400 punti già raccolti al momento. L'olandese è salito sul podio in 15 gare su 16, il suo record rispetto all'anno scorso: 18. Con sei Gran Premi ancora da disputare, dovrebbe battere anche questo record.

All'altro estremo della scala delle sensazioni: i record che un pilota di Formula 1 non vorrebbe avere.

Uno di questi bizzarri record è stato stabilito da Nico Hülkenberg in Giappone. Non è più il pilota di Gran Premio con il maggior numero di punti nel Campionato del Mondo, ma senza una vittoria in Formula 1: ora è Lando Norris.

Nico detiene ancora un altro record, quello del maggior numero di partecipazioni a GP senza podio (197).



Abbiamo raccolto per voi alcuni di questi insoliti record di Formula 1.



Punti senza vittoria: Lando Norris (GB), 543



Gran Premi senza vittoria: Andrea de Cesaris (I), 208



Podi senza vittoria: Nick Heidfeld (D), 13



Gare del Campionato del Mondo senza punti: Luca Badoer (I), 51



Weekend di GP senza pole position: Romain Grosjen (F), 181



Gran Premi senza un miglior giro: Johnny Herbert (GB), 161



Gran Premi senza un giro in testa: Martin Brundle (GB), 158



Giri in testa senza vittoria: Chris Amon (NZ), 183



Weekend di GP senza un solo giro di qualifica: Claudio Langes (I), 14



Gran Premi senza podio: Nico Hülkenberg (D), 197



Vittorie di GP senza un titolo di campione del mondo: Stirling Moss (GB), 18