Nico Hülkenberg: recorde não amado agora com Norris

Com o segundo lugar no Grande Prémio do Japão, Nico Hülkenberg bateu um recorde pouco apreciado na Fórmula 1: o maior número de pontos no Campeonato do Mundo sem uma vitória num GP. Este novo recorde é agora detido pelo piloto da McLaren, Lando Norris.

Max Verstappen está à caça de recordes na Fórmula 1: obteve o maior número de vitórias consecutivas em GP (10) e está no bom caminho para estabelecer um novo recorde de vitórias por época. Está a 13 pontos completos, o seu melhor de 2022 com 15 vitórias em GP no mesmo ano.

Em 2022, Max estabeleceu um novo recorde de pontos por ano (com 454), e mesmo assim está a caminho de melhorar o seu próprio recorde, com 400 pontos já conquistados atualmente. O holandês terminou no pódio em 15 das 16 corridas, o seu melhor do ano passado: 18. A seis Grandes Prémios do fim do ano, deverá bater esse recorde também.

No outro extremo da escala de bem-estar: recordes que um piloto de Fórmula 1 não quer ter.

Um desses recordes bizarros foi estabelecido por Nico Hülkenberg no Japão. Ele já não é o piloto de Grande Prémio com mais pontos no Campeonato do Mundo, mas sem uma vitória na Fórmula 1, que é agora Lando Norris.

Nico detém ainda outro recorde, o do maior número de participações em GP sem um lugar no pódio (197).



Compilámos alguns destes recordes invulgares da Fórmula 1 para si.



Pontos sem vitória: Lando Norris (GB), 543



Grandes Prémios sem vitórias: Andrea de Cesaris (I), 208



Pódios sem vitórias: Nick Heidfeld (D), 13



Corridas do Campeonato do Mundo sem um ponto: Luca Badoer (I), 51



Fins-de-semana de GP sem pole position: Romain Grosjen (F), 181



Grandes Prémios sem a melhor volta: Johnny Herbert (GB), 161



Grandes Prémios sem uma volta líder: Martin Brundle (GB), 158



Voltas líderes sem uma vitória: Chris Amon (NZ), 183



Fins-de-semana de GP sem uma única volta de qualificação: Claudio Langes (I), 14



Grandes Prémios sem um pódio: Nico Hülkenberg (D), 197



Vitórias em GP sem um título do Campeonato do Mundo: Stirling Moss (GB), 18