Fernando Alonso impuissant : comment Aston Martin faiblit

Au premier tiers de la saison, Fernando Alonso et Aston Martin ont été la grande surprise : cinq podiums lors des six premières courses du championnat du monde. Mais au cours de l'année, l'Espagnol n'a pu se mettre autant en évidence qu'au cas par cas (Alonso deuxième à Montréal et Zandvoort), et dernièrement, le 32 fois vainqueur de GP a dû manger son pain noir - seulement 15ème à Singapour et 8ème au Japon.

Le directeur de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, explique pourquoi Alonso ne peut plus s'impliquer autant qu'au printemps. "Nous prenons du retard parce que les autres écuries ont développé de manière plus intensive et efficace", explique le Luxembourgeois de 51 ans. Nous n'avons pas assez bien travaillé, c'est aussi simple que cela".

"McLaren a été très forte récemment, mais que cela ait été spécifique au circuit ou que ce soit une tendance, c'est ce que les prochaines courses devront montrer. Nous pensons que nous n'avons pas tiré suffisamment de bénéfices des week-ends de Singapour et du Japon. Mais nous continuons à évoluer et nous avons bon espoir de revenir plus forts".

Au début de l'été, Aston Martin occupait la deuxième place de la Coupe des constructeurs derrière Red Bull Racing, mais entre-temps, les Britanniques ont reculé à la quatrième place - et McLaren a fait de gros progrès derrière eux.

Lando Norris, pilote McLaren, à Suzuka : "Nous avons une bonne voiture avec deux pilotes rapides et de même niveau. J'ai de bonnes chances d'intercepter encore Aston Martin".



Red Bull Racing s'est déjà emparé du trophée des constructeurs, derrière lui se trouve Mercedes avec 305 points, suivi de Ferrari (285), Aston Martin (221) et McLaren (172).





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5