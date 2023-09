Fernando Alonso impotente: come si indebolisce l'Aston Martin

Nel primo terzo della stagione, Fernando Alonso e l'Aston Martin sono stati la grande sorpresa: cinque podi nelle prime sei gare del Campionato del Mondo. Ma nel corso dell'anno, lo spagnolo è stato in grado di mettersi in una posizione così forte solo caso per caso (Alonso secondo a Montreal e Zandvoort), e più recentemente il 32 volte vincitore di GP ha dovuto mangiare il pane duro - solo 15° a Singapore e ottavo in Giappone.

Mike Krack, capo del team Aston Martin, spiega perché Alonso non riesce a dare il suo contributo come in primavera. "Siamo rimasti indietro perché le altre scuderie si sono sviluppate in modo più intenso ed efficiente", afferma il 51enne lussemburghese. Non abbiamo lavorato abbastanza bene, è così semplice".

"La McLaren è stata molto forte negli ultimi tempi, ma se si tratta di una tendenza specifica della pista o di un trend, lo dimostreranno le prossime gare. Riteniamo di non essere stati all'altezza dei weekend di Singapore e Giappone. Ma stiamo continuando a svilupparci e siamo fiduciosi di poter tornare più forti".

All'inizio dell'estate l'Aston Martin occupava il secondo posto nella Coppa Costruttori dietro alla Red Bull Racing, ma da allora i britannici sono scesi al quarto posto, mentre la McLaren ha fatto passi da gigante.

Il pilota della McLaren Lando Norris a Suzuka: "Abbiamo una buona macchina con due piloti altrettanto veloci. Ho buone possibilità di raggiungere l'Aston Martin".



La Red Bull Racing ha già conquistato la Coppa Costruttori, con la Mercedes dietro a 305 punti, seguita da Ferrari (285), Aston Martin (221) e McLaren (172).





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5