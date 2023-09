Fernando Alonso impotente: como a Aston Martin enfraquece

No primeiro terço da época, Fernando Alonso e a Aston Martin foram a grande surpresa: cinco pódios nas primeiras seis rondas do Campeonato do Mundo. Mas, ao longo do ano, o espanhol só conseguiu colocar-se numa posição tão forte caso a caso (Alonso foi segundo em Montreal e Zandvoort) e, mais recentemente, o 32 vezes vencedor de GPs teve de comer pão duro - apenas 15º em Singapura e oitavo no Japão.

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, explica porque é que Alonso não consegue contribuir tão bem como na primavera. "Estamos a ficar para trás porque as outras equipas de corrida se desenvolveram de forma mais intensa e eficiente", diz o luxemburguês de 51 anos. Não trabalhámos suficientemente bem, é tão simples quanto isso".

"A McLaren tem estado muito forte recentemente, mas se isso foi específico da pista ou uma tendência, as próximas corridas terão de o demonstrar. Acreditamos que ficámos aquém do esperado nos fins-de-semana de Singapura e do Japão. Mas continuamos a desenvolver-nos e estamos confiantes de que podemos voltar mais fortes."

A Aston Martin ocupava o segundo lugar na Taça dos Construtores, atrás da Red Bull Racing, no início do verão, mas os britânicos caíram para o quarto lugar - com a McLaren a fazer grandes progressos atrás deles.

Lando Norris, piloto da McLaren em Suzuka: "Temos um bom carro com dois pilotos igualmente rápidos. Tenho boas hipóteses de ainda apanhar a Aston Martin".



A Red Bull Racing já conquistou a Taça dos Construtores, com a Mercedes atrás com 305 pontos, seguida pela Ferrari (285), Aston Martin (221) e McLaren (172).





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5