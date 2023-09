Christian Horner: Esto es lo que realmente hace vibrar a Max Verstappen

Max Verstappen está a punto de ganar su tercer título mundial consecutivo. Será el primer piloto en asegurar su título en un sprint de Fórmula 1, el 7 de octubre en Catar.

El circuito de Losail se correrá según el formato sprint, lo que significa que ya habrá una carrera el sábado. Como en Austin e Interlagos. Así pues, el número máximo de puntos que un piloto puede sumar en las carreras restantes en Qatar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi es de 180 (150 por seis victorias, 24 por tres victorias sprint, 6 por seis mejores vueltas de carrera).

Tras su victoria en Suzuka (la 13ª en 16 carreras de la temporada), Max ha sumado 400 puntos, dejando a su compañero de equipo en Red Bull Racing, Sergio Pérez, a 177 puntos.

Esto significa que si Verstappen termina entre los seis primeros en el sprint de Catar, el holandés ya no podrá ser superado en la clasificación del mundial y será campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez consecutiva.



Entonces sólo habrá cinco pilotos que hayan ganado más títulos mundiales que Max: Michael Schumacher y Lewis Hamilton (7 cada uno), Juan Manuel Fangio (5) y Alain Prost y Sebastian Vettel (4 cada uno).



Sólo Fangio, Schumacher, Vettel y Hamilton han ganado tres títulos o más seguidos.



El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, no cree que Verstappen se haya marcado en secreto el objetivo de arrebatar el récord de títulos a Schumacher y Hamilton. Tras el GP de Suzuka, el inglés declaró en rueda de prensa: "Max no se preocupa por esas cosas. Los títulos significan mucho para él, pero no se obsesiona con los récords. Sólo le gusta ganar carreras".



Horner sabe exactamente lo que hace vibrar a Max Verstappen: "Tiene esa hambre profunda, está decidido a hacerlo todo y sabe centrarse en lo esencial. No deja que nada le distraiga. Y es un corredor hasta la médula, por eso se sienta en el simulador de carreras tan a menudo cuando no está conduciendo un coche de Fórmula 1."





Los 17 campeones del mundo de Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)