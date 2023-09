Christian Horner : "C'est vraiment ce que fait Max Verstappen

Max Verstappen est sur le point de remporter son troisième titre de champion du monde consécutif. Il est le premier pilote à pouvoir assurer son titre dès un sprint de Formule 1, le 7 octobre au Qatar.

Sur le circuit de Losail, les courses se dérouleront selon le format du sprint, c'est-à-dire qu'il y aura une course dès le samedi. Comme à Austin et à Interlagos. Un pilote peut donc encore marquer un maximum de 180 points (150 pour six victoires, 24 pour trois victoires en sprint, 6 pour six meilleurs tours en course) lors des courses restantes au Qatar, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, à Las Vegas et à Abu Dhabi.

Après sa victoire à Suzuka (la 13e en 16 courses de la saison), Max a désormais accumulé 400 points et devancé de 177 points son coéquipier de Red Bull Racing, Sergio Pérez.

Cela signifie que si Verstappen se classe parmi les six meilleurs lors du sprint du Qatar, le Néerlandais ne pourra plus être dépassé au classement du championnat du monde et sera champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive.



Il n'y aura alors plus que cinq pilotes à avoir remporté plus de titres mondiaux que Max : Michael Schumacher et Lewis Hamilton (7 chacun), Juan Manuel Fangio (5) ainsi qu'Alain Prost et Sebastian Vettel (4 chacun).



Jusqu'à présent, seuls Fangio, Schumacher, Vettel et Hamilton ont remporté trois titres ou plus à la suite.



Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, ne pense pas que Verstappen se soit secrètement fixé pour objectif de s'approprier le record de titres de Schumacher et Hamilton. Après le GP de Suzuka, l'Anglais a déclaré lors d'un point de presse : "Max ne se soucie pas de ce genre de choses. Les titres comptent beaucoup pour lui, mais il ne se laisse pas guider par les records. Il aime simplement gagner des courses".



Horner sait exactement comment Max Verstappen fonctionne : "Il a cette faim profonde, il est déterminé à tout, et il sait comment se concentrer sur l'essentiel. Il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Et c'est un coureur jusqu'au bout des ongles, c'est pourquoi il s'assoit si souvent dans le simulateur de course lorsqu'il ne conduit pas une voiture de course de Formule 1".





Les 17 champions du monde multiples de Formule 1

7 titres

Michael Schumacher (Allemagne), Lewis Hamilton (Grande-Bretagne)



5 titres

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titres

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titres

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titres

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)