Christian Horner: ecco cosa rende Max Verstappen davvero interessante

Max Verstappen è in procinto di vincere il suo terzo titolo mondiale consecutivo. Sarà il primo pilota ad assicurarsi il titolo in una gara sprint di Formula 1, il 7 ottobre in Qatar.

Il circuito di Losail si svolgerà secondo il formato sprint, il che significa che ci sarà già una gara il sabato. Proprio come ad Austin e Interlagos. Il numero massimo di punti che un pilota può ottenere nelle restanti gare in Qatar, USA, Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi è quindi di 180 (150 per sei vittorie, 24 per tre vittorie sprint, 6 per sei migliori giri di gara).

Dopo la vittoria a Suzuka (la 13ª in 16 gare della stagione), Max ha raccolto 400 punti, staccando di 177 punti il suo compagno di squadra della Red Bull Racing Sergio Pérez.

Ciò significa che se Verstappen arriverà tra i primi sei nella volata del Qatar, l'olandese non potrà più essere superato nella classifica del mondiale e sarà campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva.



Ci saranno solo cinque piloti che hanno vinto più titoli mondiali di Max: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 ciascuno), Juan Manuel Fangio (5) e Alain Prost e Sebastian Vettel (4 ciascuno).



Solo Fangio, Schumacher, Vettel e Hamilton hanno vinto tre o più titoli di fila.



Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner non crede che Verstappen si sia posto segretamente l'obiettivo di sottrarre il record di titoli a Schumacher e Hamilton. Dopo il GP di Suzuka, l'inglese ha dichiarato in un incontro con i media: "Max non si preoccupa di queste cose. I titoli significano molto per lui, ma non si preoccupa dei record. Ama solo vincere le gare".



Horner sa esattamente cosa fa scattare Max Verstappen: "Ha una fame profonda, è determinato a fare tutto e sa come concentrarsi sull'essenziale. Non si lascia distrarre da nulla. È un pilota a tutti gli effetti, ed è per questo che siede spesso al simulatore di gara quando non è alla guida di un'auto di Formula 1".





I 17 pluricampioni del mondo di Formula 1

7 titoli

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 titoli

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titoli

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titoli

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titoli

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)