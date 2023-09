Christian Horner: Isto é o que realmente faz Max Verstappen vibrar

Mesmo antes do início do Grande Prémio do Qatar (8 de outubro), Max Verstappen já poderia ter defendido com sucesso o seu título de Campeão do Mundo. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, fala sobre o holandês.

Max Verstappen está prestes a conquistar o seu terceiro título de campeão do mundo consecutivo. Será o primeiro piloto a garantir o seu título num sprint de Fórmula 1, a 7 de outubro, no Qatar.

O Circuito de Losail será disputado no formato sprint, o que significa que já haverá uma corrida no sábado. Tal como em Austin e Interlagos. Assim, o número máximo de pontos que um piloto pode marcar nas restantes corridas no Qatar, EUA, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi é de 180 (150 por seis vitórias, 24 por três vitórias sprint, 6 por seis melhores voltas de corrida).

Após a sua vitória em Suzuka (a 13ª em 16 corridas da época), Max soma agora 400 pontos, deixando o seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Sergio Pérez, a 177 pontos.

Isto significa que, se Verstappen terminar entre os seis primeiros no sprint do Qatar, o holandês não poderá mais ser ultrapassado na classificação do campeonato mundial e será campeão mundial de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva.



Só cinco pilotos terão conquistado mais títulos de campeão do mundo do que Max: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 cada), Juan Manuel Fangio (5) e Alain Prost e Sebastian Vettel (4 cada).



Apenas Fangio, Schumacher, Vettel e Hamilton ganharam três ou mais títulos consecutivos.



O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, não acredita que Verstappen tenha estabelecido secretamente o objetivo de tirar o recorde de títulos de Schumacher e Hamilton. Após o GP de Suzuka, o inglês declarou em entrevista coletiva: "Max não se preocupa com essas coisas. Os títulos significam muito para ele, mas ele não se preocupa com recordes. Ele só gosta de ganhar corridas".



Horner sabe exatamente o que faz Max Verstappen funcionar: "Ele tem esta fome profunda, está determinado a fazer tudo e sabe como se concentrar no essencial. Não deixa que nada o distraia. E ele é um piloto por completo, e é por isso que ele se senta no simulador de corrida com tanta frequência quando não está dirigindo um carro de corrida de Fórmula 1."





Os 17 campeões mundiais múltiplos da Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)