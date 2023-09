Los problemas de Lewis Hamilton: Mercedes ve las causas

Tras los últimos entrenamientos para el Gran Premio de Japón en Suzuka, la superestrella de Mercedes Lewis Hamilton compareció ante los representantes de los medios de comunicación y declaró: "Me faltó confianza en el coche. Fue difícil encontrar el equilibrio adecuado del coche y no conseguimos dominarlo durante un buen rato".

Las cosas mejoraron en la calificación, con Hamilton 7º en la parrilla por delante de George Russell, la primera vez que Lewis volvía a ser más rápido que su joven compañero de cuadra, después de tres derrotas consecutivas en calificación.

Curiosamente, las cosas parecían muy diferentes antes de las vacaciones de verano: Hamilton había estado por delante seis veces en siete sesiones de clasificación, incluida su magnífica vuelta de la pole en Hungaroring.

¿Por qué le está costando tanto a Hamilton estos días? Andrew Shovlin en el paddock del circuito de Suzuka: "El coche es complicado a veces. Si no lo ponemos en la mejor ventana de trabajo al principio de los entrenamientos, entonces se hace bastante difícil para el piloto".

Lo que admitió el propio Hamilton: Con el telón de fondo de que el coche es difícil de poner a punto, está haciendo más experimentos que George Russell, lo que ha comprometido muchas sesiones de entrenamientos.

"Otro problema es que hoy en día no es un hecho dar el paso al segundo y tercer segmento de clasificación. Hace unos años conseguías una vuelta rápida en medio de la Q1 y la Q2, y entonces sabías que tenías una vuelta menos. Hoy en día, la densidad de potencia en el campo es tan alta que esto ya no es posible para nosotros."



"Hubo un tiempo en el que incluso corríamos los dos primeros segmentos de la clasificación con un solo juego de neumáticos. Pero ahora: El grupo está muy junto, los neumáticos no se han calentado de forma óptima debido al tráfico, y tienes problemas."



Lo que llama la atención: Mercedes suele tener problemas el viernes, normalmente las cosas van mejor el sábado, pero Hamilton y Russell están en su mejor momento cuando cuenta: en el Gran Premio.



Andrew Shovlin continúa: "La actuación de Lewis el domingo es irreprochable. Incluso desde una posición problemática, puntúa espléndidamente en todo momento".



Un vistazo a la clasificación del mundial lo demuestra: once veces entre los cinco primeros en 16 carreras, cada vez en los puntos, solo Max Verstappen estuvo también entre los diez primeros en cada Gran Premio.



Shovlin: "Nuestro ritmo de carrera está bien. Pero en clasificación a menudo luchamos por conseguir el rendimiento en el punto, especialmente con el complicado calentamiento de los neumáticos."





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5