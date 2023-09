Problèmes de Lewis Hamilton : Mercedes voit les causes

Après les essais finaux du Grand Prix du Japon à Suzuka, la superstar de Mercedes Lewis Hamilton s'est présentée devant les représentants des médias et a déclaré : "Je n'avais pas confiance en la voiture. C'était difficile de trouver le bon équilibre de la voiture et nous n'avons pas réussi à le maîtriser pendant un bon moment".

Les choses se sont ensuite améliorées en qualifications, avec Hamilton en 7e position sur la grille devant George Russell, pour la première fois Lewis à nouveau plus rapide que son jeune compagnon d'écurie, après trois défaites consécutives en qualifications.

C'est étrange : avant la pause estivale, la situation était tout à fait différente - Hamilton avait alors mené six fois en sept qualifications, y compris son formidable tour de pole sur le Hungaroring.

Pourquoi Hamilton a-t-il tant de mal en ce moment ? Andrew Shovlin dans le paddock du circuit de Suzuka : "La voiture est parfois délicate. Si nous ne la mettons pas dans la meilleure fenêtre de travail au début des essais, cela devient très difficile pour le pilote".

Ce que Hamilton a lui-même admis : Dans le contexte d'une voiture difficile à régler, il fait plus d'expériences que George Russell, ce qui a compromis plus d'un entraînement.

"Un autre problème réside dans le fait qu'il n'est pas possible aujourd'hui de passer au deuxième et au troisième segment de qualification. Il y a quelques années encore, tu faisais un tour rapide au milieu de la Q1 et de la Q2, puis tu savais que tu avais un tour de plus. Aujourd'hui, la densité des performances dans le peloton est telle que cela n'est plus possible pour nous".



"Autrefois, nous faisions même les deux premiers segments de qualification avec un seul train de pneus. Mais maintenant : Le peloton est serré, les pneus ne sont peut-être pas échauffés de manière optimale à cause du trafic, et tu te trouves déjà en difficulté".



Ce qui est frappant : Mercedes a souvent des problèmes le vendredi, en règle générale cela se passe mieux le samedi, mais Hamilton et Russell sont les meilleurs quand cela compte - en Grand Prix.



Andrew Shovlin poursuit : "Les performances de Lewis le dimanche sont au-dessus de tout soupçon. Même dans une position problématique, il marque à chaque fois de copieux points".



Un coup d'œil sur le tableau du championnat du monde le montre : onze fois parmi les cinq meilleurs en 16 courses, à chaque fois dans les points, seul Max Verstappen s'est également classé dans les dix premiers à chaque Grand Prix.



Shovlin : "Notre rythme de course est correct. Mais en qualifications, nous avons souvent du mal à être performants, tout particulièrement en ce qui concerne la délicate montée en température des pneus".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5