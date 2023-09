I problemi di Lewis Hamilton: la Mercedes vede le cause

Dopo le ultime prove del Gran Premio del Giappone a Suzuka, la superstar della Mercedes Lewis Hamilton si è presentato davanti ai rappresentanti dei media e ha dichiarato: "Mi mancava la fiducia nella macchina. È stato difficile trovare il giusto bilanciamento della vettura e per un po' di tempo non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio".

Le cose sono poi andate meglio in qualifica, con Hamilton settimo in griglia davanti a George Russell, la prima volta che Lewis è stato di nuovo più veloce del suo giovane compagno di scuderia, dopo tre sconfitte consecutive in qualifica.

Stranamente, le cose sembravano molto diverse prima della pausa estiva: Hamilton era stato in testa sei volte in sette sessioni di qualifica, compreso il suo superbo giro al palo all'Hungaroring.

Perché Hamilton sta faticando così tanto in questi giorni? Andrew Shovlin nel paddock del circuito di Suzuka: "La macchina è difficile a volte. Se non riusciamo a farla funzionare al meglio all'inizio delle prove, allora diventa molto difficile per il pilota".

Quello che ha ammesso lo stesso Hamilton: In un contesto in cui la macchina è difficile da mettere a punto, sta facendo più esperimenti di George Russell, il che ha compromesso molte sessioni di prove.

"Un altro problema è che oggi non è scontato fare il passo nel secondo e terzo segmento di qualifica. Solo qualche anno fa si otteneva un giro veloce a metà della Q1 e della Q2, e poi si sapeva di avere un giro in meno. Oggi, la densità di potenza del campo è così alta che questo non è più possibile per noi".



"Un tempo, addirittura, facevamo i primi due segmenti di qualifica con un solo treno di pneumatici. Ma ora: Gli schieramenti sono vicini, le gomme forse non si sono riscaldate in modo ottimale a causa del traffico, e si è nei guai".



Ciò che colpisce è che la Mercedes ha spesso problemi il venerdì, di solito le cose vanno meglio il sabato, ma Hamilton e Russell danno il meglio di sé quando conta: nel Gran Premio.



Andrew Shovlin continua: "La prestazione di Lewis domenica è irreprensibile. Anche partendo da una posizione problematica, ha ottenuto sempre un punteggio molto alto".



Un'occhiata alla classifica del campionato del mondo lo dimostra: undici volte tra i primi cinque in 16 gare, sempre a punti, solo Max Verstappen è stato tra i primi dieci in ogni Gran Premio.



Shovlin: "Il nostro passo di gara è ok. Ma in qualifica spesso fatichiamo a ottenere le prestazioni giuste, soprattutto con il difficile riscaldamento degli pneumatici".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5