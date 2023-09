Os problemas de Lewis Hamilton: Mercedes vê as causas

Após o último treino para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, compareceu perante os representantes dos meios de comunicação social e afirmou: "Faltava-me confiança no carro. Foi difícil encontrar o equilíbrio certo do carro e não conseguimos lidar com isso durante algum tempo".

As coisas correram melhor na qualificação, com Hamilton em 7º lugar na grelha, à frente de George Russell, a primeira vez que Lewis voltou a ser mais rápido do que o seu jovem companheiro de estábulo, depois de três derrotas consecutivas na qualificação.

Estranhamente, as coisas pareciam muito diferentes antes da pausa de verão - Hamilton tinha ficado à frente seis vezes em sete sessões de qualificação, incluindo a sua soberba volta da pole no Hungaroring.

Porque é que Hamilton está a ter tantas dificuldades atualmente? Andrew Shovlin no paddock do Circuito de Suzuka: "O carro é complicado às vezes. Se não o colocarmos na melhor janela de trabalho no início dos treinos, então torna-se bastante difícil para o piloto."

O que o próprio Hamilton admitiu: Tendo como pano de fundo a dificuldade de acerto do carro, ele está fazendo mais experiências do que George Russell, o que comprometeu muitas sessões de treinos.

"Outro problema é que hoje não é um dado adquirido passar para o segundo e terceiro segmentos de qualificação. Há alguns anos, conseguíamos uma volta rápida a meio da Q1 e da Q2 e sabíamos que estávamos a uma volta do fim. Atualmente, a densidade de potência no campo é tão elevada que isso já não é possível para nós."



"Em tempos, chegámos a fazer os dois primeiros segmentos de qualificação com um único conjunto de pneus. Mas agora: O pelotão está muito próximo, os pneus talvez não tenham aquecido da melhor forma devido ao tráfego, e estamos em apuros."



O que é impressionante: a Mercedes tem frequentemente problemas na sexta-feira, normalmente as coisas correm melhor no sábado, mas Hamilton e Russell estão no seu melhor quando é preciso - no Grande Prémio.



Andrew Shovlin continua: "O desempenho de Lewis no domingo é irrepreensível. Mesmo a partir de uma posição problemática, ele pontua generosamente todas as vezes".



Um olhar sobre a classificação do campeonato mundial mostra: onze vezes entre os cinco primeiros em 16 corridas, sempre nos pontos, apenas Max Verstappen também esteve entre os dez primeiros em todos os Grandes Prémios.



Shovlin: "O nosso ritmo de corrida é bom. Mas na qualificação, muitas vezes temos dificuldade em obter o desempenho certo, especialmente com o aquecimento complicado dos pneus."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5