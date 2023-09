Liam Lawson, diamante en bruto de Red Bull: "Está llegando mi hora".

En los entrenamientos del Gran Premio de Holanda, el ganador del GP, Daniel Ricciardo, sufrió fracturas en el metacarpiano izquierdo. El australiano de AlphaTauri vio de repente delante de él el McLaren de Oscar Piastri, que previamente se había salido de la pista, y también se deslizó contra la barrera de la pista.

Así pues, Liam Lawson debutó en un GP, y el neozelandés de 21 años lo está haciendo muy bien: décimo en Singapur y undécimo en Japón recientemente.

Pero durante el fin de semana de la carrera de Suzuka, Red Bull confirmó: Los pilotos titulares para 2024 en AlfaTauri son Tsunoda y Ricciardo, sin plaza para Lawson.

El actual subcampeón de la Super Fórmula en Japón afirma: "No me preocupa. Me han dado una gran oportunidad y quiero aprovecharla al máximo. Por supuesto, mi objetivo es conseguir un puesto fijo en la categoría reina. Pero sólo podré hacerlo si convenzo a la gente de mis cualidades cuando corra con AlphaTauri".



El antiguo campeón de la Fórmula Ford y de las Toyota Racing Series ha impresionado con la cabeza fría en sus cuatro fines de semana de GP, dejando a un lado su gran velocidad sobre tierra. La presión parece importarle poco. Liam: "Cuando formas parte del programa junior de Red Bull, siempre tienes presión. Puedo lidiar con eso. Estaba preparado para mi tarea".



Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Racing: "Es sólo cuestión de tiempo que Liam consiga pilotar una temporada completa. Su actuación en Singapur, en particular, ha hecho que algunos aguzen el oído, pero siempre hemos sabido lo bueno que es. Ya ha demostrado que merece un puesto fijo en la Fórmula 1, pero simplemente no había sitio en AlphaTauri".



"Lawson se quedará con Red Bull en 2024 como piloto reserva y estará en el simulador de carreras tan a menudo como sea posible. Ha superado las expectativas en su trabajo en lugar de Daniel Ricciardo y puede mirar hacia el futuro con confianza."



Aún no está claro si Daniel Ricciardo podrá participar en el próximo fin de semana del GP de Qatar (a partir del 6 de octubre).



Liam Lawson: "Por supuesto que me hubiera gustado tener un puesto fijo para 2024. Pero no me voy a poner nervioso. Ya llegará mi momento".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5