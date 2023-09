Liam Lawson, diamant brut de Red Bull : "Mon heure arrive

Lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas, le vainqueur du GP Daniel Ricciardo s'est fracturé le métacarpe gauche. L'Australien d'AlphaTauri a soudainement vu la McLaren d'Oscar Piastri sortir de la piste devant lui et a également glissé dans les limites de la piste.

C'est ainsi que Liam Lawson a fait ses débuts en GP, et le Néo-Zélandais de 21 ans se porte à merveille : récemment dixième à Singapour et onzième au Japon.

Mais dans le cadre du week-end de course de Suzuka, Red Bull a confirmé : Les pilotes titulaires pour 2024 chez AlphaTauri sont Tsunoda et Ricciardo, il n'y a pas de place pour Lawson.

L'actuel deuxième de la Super Formula au Japon déclare : "Je ne me fais pas de souci à ce sujet. J'ai eu une belle opportunité et je veux en tirer le meilleur parti. Bien sûr, mon objectif est d'obtenir une place de titulaire dans la catégorie reine. Mais je n'y parviendrai que si je peux convaincre les gens de mes qualités lors de mes courses avec AlphaTauri".



L'ancien champion de Formule Ford et de Toyota Racing Series a convaincu lors de ses quatre week-ends de GP par son sang-froid, sans parler de sa formidable vitesse de base. La pression ne semble pas le gêner beaucoup. Liam : "Quand on fait partie du programme junior de Red Bull, on a toujours de la pression. Je peux gérer cela. J'étais prêt pour ma tâche".



Christian Horner, chef de l'équipe Red Bull Racing : "Ce n'est qu'une question de temps avant que Liam ne puisse faire une saison complète. Sa performance à Singapour, en particulier, a fait dresser l'oreille à certains, mais nous avons toujours su à quel point il était bon. Il a déjà prouvé qu'il méritait une place de titulaire en Formule 1, mais il n'y avait pas de place chez AlphaTauri".



"Lawson restera chez Red Bull en 2024 en tant que pilote de réserve et s'assiéra le plus souvent possible dans le simulateur de course. Il a dépassé les attentes en travaillant à la place de Daniel Ricciardo et peut envisager l'avenir avec sérénité".



On ne sait pas encore si Daniel Ricciardo pourra participer au prochain week-end du GP du Qatar (à partir du 6 octobre).



Liam Lawson : "Bien sûr, j'aurais déjà aimé avoir une place de titulaire pour 2024. Mais je ne me laisse pas déstabiliser. Mon heure viendra".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5