Il diamante grezzo della Red Bull, Liam Lawson: "Sta arrivando il mio momento".

Durante le prove del Gran Premio d'Olanda, il vincitore del GP Daniel Ricciardo ha riportato fratture al metacarpo sinistro. L'australiano con l'AlphaTauri si è visto improvvisamente davanti la McLaren di Oscar Piastri, che era precedentemente uscita di pista, ed è anche scivolato contro la barriera della pista.

Così Liam Lawson ha fatto il suo debutto nel GP e il ventunenne neozelandese sta facendo molto bene: decimo a Singapore e undicesimo in Giappone di recente.

Ma durante il weekend di gara di Suzuka, la Red Bull ha confermato: I piloti fissi per il 2024 ad AlphaTauri sono Tsunoda e Ricciardo, senza alcun posto per Lawson.

L'attuale secondo classificato della Super Formula in Giappone afferma: "Non sono preoccupato. Mi è stata data una grande opportunità e voglio sfruttarla al meglio. Naturalmente, il mio obiettivo è quello di ottenere un posto fisso nella classe regina. Ma potrò farlo solo se riuscirò a convincere la gente delle mie qualità quando correrò con AlphaTauri".



L'ex campione della Formula Ford e della Toyota Racing Series ha impressionato per il suo sangue freddo nei suoi quattro weekend di GP, a parte la sua grande velocità su terra. La pressione sembra essere poco importante per lui. Liam: "Quando si fa parte del programma junior di Red Bull, si è sempre sotto pressione. Sono in grado di gestirla. Ero pronto per il mio compito".



Christian Horner, boss del team Red Bull Racing: "È solo questione di tempo prima che Liam possa guidare per una stagione intera. La sua prestazione a Singapore, in particolare, ha fatto drizzare le orecchie a qualcuno, ma abbiamo sempre saputo quanto sia bravo. Ha già dimostrato di meritare un posto fisso in Formula 1, ma in AlphaTauri non c'era spazio".



"Lawson resterà con la Red Bull nel 2024 come pilota di riserva e sarà al simulatore di gara il più spesso possibile. Ha superato le aspettative nel suo lavoro al posto di Daniel Ricciardo e può guardare al futuro con fiducia".



Non è ancora chiaro se Daniel Ricciardo potrà partecipare al prossimo weekend del GP del Qatar (dal 6 ottobre).



Liam Lawson: "Ovviamente mi sarebbe piaciuto avere un posto fisso per il 2024. Ma non mi lascio prendere dallo sconforto. Il mio momento arriverà".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5