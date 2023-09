Liam Lawson, diamante bruto da Red Bull: "A minha hora está a chegar".

Nos treinos para o Grande Prémio da Holanda, o vencedor do GP, Daniel Ricciardo, sofreu fracturas no metacarpo esquerdo. O australiano da AlphaTauri viu subitamente o McLaren de Oscar Piastri, que já tinha saído da pista, à sua frente e também deslizou para a barreira da pista.

Assim, Liam Lawson fez a sua estreia em GP, e o neozelandês de 21 anos está a ir muito bem: décimo em Singapura e décimo primeiro no Japão, mais recentemente.

Mas durante o fim de semana da corrida de Suzuka, a Red Bull confirmou: Os pilotos regulares para 2024 na AlphaTauri são Tsunoda e Ricciardo, sem lugar para Lawson.

O atual vice-campeão da Super Formula no Japão afirma: "Não estou preocupado com isso. Foi-me dada uma grande oportunidade e quero aproveitá-la ao máximo. Claro que o meu objetivo é conseguir um lugar regular na categoria rainha. Mas só o poderei fazer se conseguir convencer as pessoas das minhas qualidades quando correr com a AlphaTauri."



O ex-campeão da Fórmula Ford e da Toyota Racing Series impressionou com uma cabeça fria nos seus quatro fins-de-semana de GP, para além da sua grande velocidade em terra. A pressão parece não ter importância para ele. Liam: "Quando fazes parte do programa júnior da Red Bull, tens sempre pressão. Eu consigo lidar com isso. Estava pronto para a minha tarefa".



Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull Racing: "É apenas uma questão de tempo até o Liam poder conduzir uma época completa. O seu desempenho em Singapura, em particular, fez com que algumas pessoas ficassem de orelhas em pé, mas sempre soubemos o quão bom ele é. Ele já provou que merece um lugar regular na Fórmula 1, mas simplesmente não havia espaço na AlphaTauri."



"Lawson ficará com a Red Bull em 2024 como piloto de reserva e estará no simulador de corrida o mais frequentemente possível. Ele excedeu as expectativas no seu trabalho no lugar de Daniel Ricciardo e pode olhar para o futuro com confiança."



Ainda não está claro se Daniel Ricciardo poderá participar no próximo fim de semana do GP do Qatar (a partir de 6 de outubro).



Liam Lawson: "É claro que eu gostaria de ter um lugar regular para 2024. Mas não me vou deixar abalar. O meu tempo há-de chegar".





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5