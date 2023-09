James Vowles (Williams) : "Il n'y a plus rien à venir"

Au cours des cinq dernières années, Williams - la troisième plus ancienne écurie de Formule 1 après Ferrari et McLaren - a terminé quatre fois dernière du championnat du monde. La société d'investissement américaine Dorilton Capital a nommé James Vowles à la tête de l'équipe afin de remettre Williams sur le devant de la scène.

Le travail de l'ancien stratège en chef de l'équipe GP de Mercedes-Benz commence à porter ses fruits : avec 21 points, les Britanniques occupent la septième place intermédiaire dans la coupe des constructeurs, devant Haas (12), Alfa Romeo (10) et AlphaTauri (5). Vowles a été rejoint par Pat Fry d'Alpine en tant que nouveau directeur technique, et Alan Permane suivra en tant que directeur sportif. La reconstruction de Williams est en cours.

James Vowles, 44 ans, déclare à propos de la saison en cours : "Ce que nous avons actuellement sur les voitures, nous devons vivre avec jusqu'à la fin de la saison. Il n'y aura plus de nouvelles pièces ; contrairement à Haas, par exemple, qui a encore quelques pièces en stock".

"Nous allons essayer de marquer l'un ou l'autre point lors des six derniers GP de l'année et nous espérons que cela suffira pour la septième place. Mais depuis un certain temps déjà, nous nous concentrons entièrement sur le développement de la voiture 2024 dans l'usine de voitures de course".



"Nous voulons progresser vers le milieu du classement, et nous n'y parviendrons que si nous nous préparons suffisamment tôt pour la saison à venir. Dans le contexte du plafonnement des coûts, nous préférons investir dans la voiture de l'année prochaine plutôt que dans la voiture actuelle. Nous continuons également à transformer l'écurie et tout n'est pas possible financièrement".



Haas va encore apporter un important package Evo sur la voiture de Nico Hülkenberg et de Kevin Magnussen, les nouvelles pièces étant prévues pour le week-end du GP d'Austin/Texas (USA) à la mi-octobre.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5