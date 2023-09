James Vowles (Williams): "Non c'è più niente da fare"

James Vowles vuole che la Williams torni a brillare. Il 7° posto nella Coppa Costruttori è un solido passo avanti. Ma il boss della scuderia britannica ammette: "Non abbiamo nuovi componenti in arrivo".

Negli ultimi cinque anni, la Williams - la terza più antica scuderia di Formula 1 dopo Ferrari e McLaren - è arrivata per quattro volte all'ultimo posto del Campionato del Mondo. La società di investimenti statunitense Dorilton Capital ha nominato James Vowles capo squadra per riportare la Williams ai vertici.

Il lavoro dell'ex capo stratega del team Mercedes-Benz GP sta iniziando a dare i suoi frutti: la scuderia britannica occupa il settimo posto intermedio nella Coppa Costruttori con 21 punti, davanti a Haas (12), Alfa Romeo (10) e AlphaTauri (5). Vowles ha scelto Pat Fry, proveniente da Alpine, come nuovo direttore tecnico e Alan Permane come direttore sportivo. La ricostruzione della Williams è in corso.

Il 44enne James Vowles ha dichiarato a proposito della stagione in corso: "Quello che abbiamo sulle vetture al momento, dobbiamo accettarlo fino alla fine della stagione. Non ci sono più parti nuove in arrivo, a differenza della Haas, per esempio, che ha ancora alcune cose in magazzino".

"Cercheremo di segnare uno o due punti negli ultimi sei weekend di GP dell'anno, e speriamo che sia sufficiente per il 7° posto. Ma da un po' di tempo a questa parte, siamo completamente concentrati sullo sviluppo della vettura 2024 nella fabbrica di auto da corsa".



"Vogliamo salire a centrocampo e possiamo farlo solo se ci prepariamo con sufficiente anticipo per la prossima stagione. Tenendo conto del tetto dei costi, preferiamo investire nella vettura del prossimo anno piuttosto che in quella attuale. Stiamo anche continuando a dare una svolta alla squadra corse, e tutto ciò non è possibile dal punto di vista finanziario".



La Haas aggiungerà un sostanzioso pacchetto Evo alla vettura di Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, con le nuove parti previste per il weekend del GP di Austin/Texas (USA) a metà ottobre.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5