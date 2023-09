James Vowles (Williams): "Não há mais nada para vir"

Nos últimos cinco anos, a Williams - a terceira equipa mais antiga da Fórmula 1, depois da Ferrari e da McLaren - terminou quatro vezes em último lugar no Campeonato do Mundo. A empresa de investimentos norte-americana Dorilton Capital nomeou James Vowles chefe de equipa para trazer a Williams de volta ao topo.

O trabalho do antigo chefe de estratégia da equipa Mercedes-Benz GP começa a dar frutos: a equipa britânica ocupa o sétimo lugar intermédio na Taça dos Construtores com 21 pontos, à frente da Haas (12), Alfa Romeo (10) e AlphaTauri (5). Vowles contratou Pat Fry da Alpine como novo diretor técnico e Alan Permane como diretor desportivo. A reconstrução da Williams está em curso.

James Vowles, de 44 anos, diz sobre a atual temporada: "O que temos nos carros neste momento, temos de viver com isso até ao final da temporada. Não há mais peças novas a chegar; ao contrário da Haas, por exemplo, que ainda tem algumas coisas em stock".

"Vamos tentar marcar um ou dois pontos nos últimos seis fins-de-semana de GP do ano e esperamos que isso seja suficiente para o 7º lugar. Mas já há algum tempo que estamos totalmente concentrados no desenvolvimento do carro de 2024 na fábrica de carros de corrida."



"Queremos subir para o meio do pelotão e só o podemos fazer se nos prepararmos com antecedência suficiente para a próxima época. Tendo em conta o limite de custos, preferimos investir no carro do próximo ano em vez do atual. Também continuamos a dar a volta à equipa de corrida e nem tudo é possível financeiramente."



A Haas vai adicionar um pacote Evo substancial ao carro de Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, com as novas peças planeadas para o fim de semana do GP de Austin/Texas (EUA) em meados de outubro.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5