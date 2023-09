Comeback Daniel Riccardo : test décisif avant le Qatar

"Aaah, ma main", gémit Daniel Ricciardo à Zandvoort. Il venait de percuter violemment les limites de la piste, car il avait le choix entre percuter la McLaren d'Oscar Piastri ou aller tout droit dans les éléments TecPro en abordant le virage 3 surélevé.

L'octuple vainqueur de GP a choisi d'aller tout droit, mais n'a pas pu retirer ses mains du volant à temps. Lors de l'impact, il s'est fracturé le métacarpe gauche et depuis, il n'est plus assis dans un simulateur de course et encore moins dans une voiture de course.

Cela changera la semaine prochaine : le troisième du championnat du monde 2014 et 2016 s'assiéra dans le simulateur pour se faire une idée plus précise de son état de forme.

A Zandvoort, Monza, Singapour et Suzuka, c'est Liam Lawson qui l'a remplacé, mais au Qatar, Ricciardo veut à nouveau piloter.

Sur le portail perthnow du quotidien West Australian, le pilote aux 234 GP déclare : "Je sens que ça va de mieux en mieux, mais le test dans le simulateur de course montrera où j'en suis vraiment. Je veux vraiment revenir dans la voiture de course, nous en saurons plus la semaine prochaine".

La première séance d'entraînement du Grand Prix du Qatar aura lieu le vendredi 6 octobre. Il est bien possible que Ricciardo, ses médecins et la direction de Red Bull décident de prolonger la récupération. Il reprendrait alors le volant deux semaines plus tard, le vendredi 20 octobre, sur le Circuit of the Americas, près d'Austin au Texas.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5