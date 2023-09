Il ritorno di Daniel Riccardo: un test prima che il Qatar decida

Durante l'allenamento per il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, Daniel Ricciardo ha riportato fratture al metacarpo sinistro. Tra pochi giorni si deciderà se potrà fare il suo ritorno in Qatar.

"Aaah, la mia mano", gemeva Daniel Ricciardo a Zandvoort. Aveva appena sbattuto violentemente contro la barriera della pista perché, svoltando alla curva 3 sopraelevata, poteva scegliere se schiantarsi contro la McLaren di Oscar Piastri o andare dritto contro gli elementi TecPro.

L'otto volte vincitore del GP ha optato per il rettilineo, ma non è riuscito a togliere le mani dal volante in tempo. Nell'impatto ha riportato fratture al metacarpo sinistro e da allora non si è più seduto su un simulatore di gara, tanto meno su un'auto da corsa.

Le cose cambieranno la prossima settimana: il medaglia di bronzo del Campionato del Mondo 2014 e 2016 si siederà al simulatore per avere un'idea più precisa del suo stato di forma.

A Zandvoort, Monza, Singapore e Suzuka è stato sostituito da Liam Lawson, ma in Qatar Ricciardo vuole tornare a guidare.

Parlando con il portale perthnow del quotidiano West Australian, il 234 volte iridato ha dichiarato: "Sento che va sempre meglio, ma il test al simulatore di gara mostrerà a che punto sono veramente. Ho una gran voglia di tornare in macchina, quindi ne sapremo di più nella prossima settimana".

La prima sessione di prove del Gran Premio del Qatar si svolgerà venerdì 6 ottobre. È molto probabile che Ricciardo, i suoi medici e la direzione della Red Bull decidano di prolungare il recupero. Quindi tornerebbe in macchina due settimane dopo, venerdì 20 ottobre sul Circuit of the Americas vicino ad Austin, in Texas.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5