Regresso de Daniel Riccardo: teste antes da decisão do Qatar

"Aaah, minha mão", gemeu Daniel Ricciardo em Zandvoort. Ele tinha acabado de bater com força na barreira da pista porque, ao virar para a curva 3 elevada, ele tinha uma escolha - bater na McLaren encalhada de Oscar Piastri ou ir direto para os elementos TecPro.

O oito vezes vencedor de GPs optou por seguir em frente, mas não conseguiu tirar as mãos do volante a tempo. Com o impacto, sofreu fracturas no metacarpo esquerdo e nunca mais se sentou num simulador de corrida, muito menos num carro de corrida.

Isso vai mudar na próxima semana: o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2014 e 2016 vai sentar-se no simulador para ter uma ideia melhor da sua forma física.

Em Zandvoort, Monza, Singapura e Suzuka, Liam Lawson substituiu-o, mas no Qatar Ricciardo quer voltar a conduzir.

Falando ao portal perthnow do jornal West Australian, o 234 vezes competidor de GP diz: "Sinto que está a ficar cada vez melhor, mas o teste no simulador de corrida vai mostrar onde estou realmente. Estou desesperado para voltar ao carro de corrida, por isso saberemos mais na próxima semana".

A primeira sessão de treinos para o Grande Prémio do Qatar tem lugar na sexta-feira, 6 de outubro. É bem possível que Ricciardo, os seus médicos e a direção da Red Bull decidam prolongar a recuperação. Então ele estaria de volta ao carro duas semanas depois, na sexta-feira, 20 de outubro, no Circuito das Américas, perto de Austin, no Texas.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5