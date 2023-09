Nuevo puzzle Racing Rarities: Una oportunidad única

En su mayoría procedentes de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT, cada semana presentamos un pequeño fragmento de la historia del automovilismo. El procedimiento es un juego de niños: dinos a quién puedes reconocer, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envíe su solución a: mathias.brunner@speedweek.com. El plazo de inscripción finaliza el domingo de la semana en curso a las 24.00 horas.

La solución correcta de la última vez: el japonés Hiroshi Fushida en Zandvoort 1975, con el Maki F101C-Ford V8, no pudo participar en el Gran Premio de Holanda porque el motor Cosworth reventó en los entrenamientos y el equipo no tenía motor de repuesto. Fushida, y este fue nuestro dato, fue el primer japonés en competir como piloto en un fin de semana de GP en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Maki entró en la Fórmula Uno en 1974 con el tosco modelo F101, "el peor coche que he conducido nunca", según el neozelandés Howden Ganley, "era tan pesado como parecía".

Maki era un acrónimo formado por el fundador de la empresa, Masao Ono, y el diseñador Kenji Mimura. Llamado F101A, en su primera versión pesaba 150 kilos de más.



En Nürburgring, Ganley sufrió graves fracturas en las piernas en un accidente. El equipo se retiró y reconstruyó el coche.



En 1975, Maki hizo un segundo intento con David Walker (Bélgica y Suecia) e Hiroshi Fushida (Países Bajos y Gran Bretaña), y finalmente con Tony Trimmer. Hubo una lluvia de no calificaciones. La única salida en Fórmula 1: en el Gran Premio de Suiza, no perteneciente al Campeonato del Mundo, donde Trimmer terminó 13º, seis vueltas por detrás del ganador, Clay Regazzoni, con el Ferrari.



El regreso consistió en un intento de clasificación en Fuji 1976, pero Trimmer de nuevo no tuvo ninguna oportunidad, y eso fue todo para Maki en la categoría reina.



Lástima para Hiroshi Fushida, el ahora piloto de 77 años no sólo fue el primer japonés en competir en un fin de semana de GP, sino también el primer japonés en competir en las 24 Horas de Le Mans (junto con Tetsu Ikuzawa, con un Sigma MC73) y un piloto de carreras extremadamente competente.



Fushida ganó numerosas carreras de resistencia en Japón (como los 1.000 kilómetros de Fuji o Suzuka), y a principios de la década de 1970 también corrió en la serie TransAm de EE.UU.



Tras finalizar su carrera deportiva, Hiroshi Fushida trabajó para la escudería japonesa Dome Racing, y después para TOM'S. En 1992 se convirtió en director de operaciones europeas de TOM'S, centrándose en la Fórmula 3 británica. La filial británica de TOM'S fue absorbida por Audi y rebautizada como Racing Technology Norfolk (RTN). Como director de operaciones de RTN, Fushida logró lo que hasta entonces no había conseguido como piloto de carreras: la victoria en Le Mans en 2003 con el Bentley 8.



Más tarde, Fushida regresó a Japón y a Dome Racing, donde trabajó durante años como presidente y luego como asesor.



Así que al nuevo misterio: se le dio una oportunidad en la escudería de Fórmula 1 más famosa del mundo, pero acabó en el segundo intento.



¡Tú también puedes participar! Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com. El plazo de inscripción finaliza el domingo de la semana en curso, a las 24.00 horas.