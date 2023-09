Nouvelle énigme Racing-Raritäten : une chance rare

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : le Japonais Hiroshi Fushida à Zandvoort en 1975, avec la Maki F101C-Ford V8, il n'a pas pu participer au Grand Prix des Pays-Bas parce que le moteur Cosworth a éclaté lors des essais et que l'équipe n'avait pas de moteur de rechange. Fushida, et c'était notre tuyau, a été le premier Japonais à participer à un week-end de GP dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 en tant que pilote.

Maki est arrivé en Formule 1 en 1974 avec le modèle encombrant F101, "la pire voiture que j'ai jamais conduite", selon le Néo-Zélandais Howden Ganley, "elle était aussi lourde qu'elle en avait l'air".

Maki était un acronyme formé par le fondateur de l'entreprise, Masao Ono, et le designer Kenji Mimura. Le char, appelé F101A, aurait traîné 150 kilos de surpoids dans sa première version.



Sur le circuit du Nürburgring, Ganley s'est gravement fracturé la jambe lors d'un accident. L'équipe s'est retirée et a reconstruit la voiture.



En 1975, deuxième tentative de Maki avec David Walker (Belgique et Suède) et Hiroshi Fushida (Pays-Bas et Grande-Bretagne), finalement avec Tony Trimmer. Les non-qualifications pleuvent. Le seul départ en Formule 1 : au Grand Prix de Suisse, qui ne compte pas pour le championnat du monde, où Trimmer a terminé 13e, six tours derrière le vainqueur Clay Regazzoni sur Ferrari.



Le retour consistait en une tentative de qualification à Fuji en 1976, mais Trimmer n'avait à nouveau aucune chance, et c'en était fini de Maki dans la catégorie reine.



Dommage pour Hiroshi Fushida, aujourd'hui âgé de 77 ans, qui fut non seulement le premier Japonais à participer à un week-end de GP, mais aussi le premier Japonais à participer aux 24 Heures du Mans (avec Tetsu Ikuzawa, sur une Sigma MC73) et un pilote de course extrêmement compétent.



Fushida a remporté de nombreuses courses d'endurance au Japon (comme les 1000 kilomètres de Fuji ou Suzuka) et, au début des années 1970, il a également participé à la série américaine TransAm.



Après avoir terminé sa carrière de pilote, Hiroshi Fushida a travaillé pour l'écurie japonaise Dome Racing, puis pour TOM'S. En 1992, il est devenu directeur des opérations européennes de TOM'S, spécialisé dans la Formule 3 britannique. La filiale britannique de TOM's a été avalée par Audi et rebaptisée Racing Technology Norfolk (RTN). En tant que directeur des opérations de RTN, Fushida a réussi ce qu'il n'avait pas pu faire auparavant en tant que pilote de course : remporter Le Mans 2003 avec la Bentley 8.



Plus tard, Fushida est retourné au Japon et chez Dome Racing, où il a travaillé pendant des années comme président, puis comme conseiller.



Cela nous amène à la nouvelle énigme : il a eu sa chance dans l'écurie de Formule 1 la plus célèbre du monde, mais cela s'est terminé par une deuxième tentative.



Participez vous aussi ! Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.