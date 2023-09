Nuovo puzzle Racing Rarities: un'occasione rara

Ogni settimana, grazie agli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT, presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport. Il procedimento è un gioco da ragazzi: diteci chi si riconosce, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la domenica della settimana in corso, alle ore 24.00.

La soluzione corretta della volta scorsa: il giapponese Hiroshi Fushida a Zandvoort 1975, con la Maki F101C-Ford V8, non poté partecipare al Gran Premio d'Olanda perché il motore Cosworth scoppiò in prova e la squadra non aveva un motore di riserva. Fushida, e questo è stato il nostro suggerimento, è stato il primo giapponese a gareggiare come pilota in un weekend di GP nel Campionato del Mondo di Formula Uno.

Maki entrò in Formula Uno nel 1974 con il modello F101, "la peggiore auto che abbia mai guidato", secondo il neozelandese Howden Ganley, "era pesante come sembrava".

Maki era l'acronimo del fondatore dell'azienda Masao Ono e del progettista Kenji Mimura. Chiamato F101A, nella sua prima versione il carro armato pesava 150 chili in eccesso.



Al Nürburgring, Ganley subì gravi fratture alle gambe in un incidente. Il team si ritirò e ricostruì l'auto.



Nel 1975, Maki fece un secondo tentativo con David Walker (Belgio e Svezia) e Hiroshi Fushida (Paesi Bassi e Gran Bretagna), e infine con Tony Trimmer. Ci fu una grandinata di mancate qualifiche. L'unica partenza in Formula 1: al Gran Premio di Svizzera, non valido per il Campionato del Mondo, dove Trimmer si classificò 13°, a sei giri dal vincitore Clay Regazzoni con la Ferrari.



Il ritorno consiste in un tentativo di qualificazione al Fuji 1976, ma anche in questo caso Trimmer non ha avuto scampo e per Maki è finita nella classe regina.



Peccato per Hiroshi Fushida, l'ormai 77enne non solo è stato il primo giapponese a partecipare a un weekend di GP, ma anche il primo giapponese a partecipare alla 24 Ore di Le Mans (insieme a Tetsu Ikuzawa, con una Sigma MC73) e un pilota estremamente competente.



Fushida vinse numerose gare di durata in Giappone (come la 1000 chilometri del Fuji o di Suzuka) e nei primi anni Settanta corse anche nella serie statunitense TransAm.



Dopo aver concluso la sua carriera agonistica, Hiroshi Fushida ha lavorato per la scuderia giapponese Dome Racing, poi per TOM'S. Nel 1992 è diventato direttore operativo europeo di TOM'S, concentrandosi sulla Formula 3 britannica. Il ramo britannico di TOM'S è stato assorbito da Audi e rinominato Racing Technology Norfolk (RTN). In qualità di direttore operativo di RTN, Fushida ha ottenuto ciò che non era riuscito a fare in precedenza come pilota: la vittoria a Le Mans nel 2003 con la Bentley 8.



In seguito Fushida è tornato in Giappone e alla Dome Racing, dove ha lavorato per anni come presidente e poi come consulente.



Quindi il nuovo mistero: gli è stata data una possibilità nella scuderia di Formula 1 più famosa del mondo, ma è finita al secondo tentativo.



Anche voi potete partecipare! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la domenica della settimana in corso, alle 24.00.