Novo puzzle Racing Rarities: Uma oportunidade rara

Na sua maioria provenientes dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT, apresentamos todas as semanas um pequeno pedaço da história do desporto automóvel. O procedimento é simples - diga-nos quem pode ser reconhecido, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com. O prazo para as inscrições termina no domingo da semana em curso, às 24h00.

A solução correcta da última vez: o japonês Hiroshi Fushida em Zandvoort 1975, com o Maki F101C-Ford V8, não pôde participar no Grande Prémio da Holanda porque o motor Cosworth rebentou nos treinos e a equipa não tinha um motor de reserva. Fushida, e esta foi a nossa dica, foi o primeiro japonês a competir como piloto num fim de semana de GP no Campeonato do Mundo de Fórmula Um.

A Maki entrou na Fórmula 1 em 1974 com o desajeitado modelo F101, "o pior carro que já conduzi", segundo o neozelandês Howden Ganley, "era tão pesado quanto parecia".

Maki era um acrónimo composto pelo fundador da empresa, Masao Ono, e pelo designer Kenji Mimura. Chamado de F101A, o tanque teria carregado 150 quilos de excesso de peso na sua primeira versão.



Em Nürburgring, Ganley sofreu graves fracturas nas pernas num acidente. A equipa retirou-se e reconstruiu o carro.



Em 1975, Maki faz uma segunda tentativa com David Walker (Bélgica e Suécia) e Hiroshi Fushida (Países Baixos e Grã-Bretanha) e, finalmente, com Tony Trimmer. Houve uma saraivada de não-qualificações. A única partida na Fórmula 1: no Grande Prémio da Suíça, que não é do Campeonato do Mundo, onde Trimmer terminou em 13º lugar, seis voltas atrás do vencedor Clay Regazzoni no Ferrari.



O regresso consistiu numa tentativa de qualificação em Fuji 1976, mas Trimmer não teve qualquer hipótese e foi o fim da Maki na categoria rainha.



Azar para Hiroshi Fushida, que agora com 77 anos foi não só o primeiro japonês a competir num fim de semana de GP, mas também o primeiro japonês a competir nas 24 Horas de Le Mans (juntamente com Tetsu Ikuzawa, com um Sigma MC73) e um piloto de corridas extremamente competente.



Fushida venceu inúmeras corridas de resistência no Japão (como os 1000 quilómetros de Fuji ou Suzuka) e, no início da década de 1970, também correu na série TransAm dos EUA.



Depois de terminar a sua carreira de piloto, Hiroshi Fushida trabalhou para a equipa de corridas japonesa Dome Racing e depois para a TOM'S. Em 1992, tornou-se diretor de operações europeu da TOM'S, concentrando-se na Fórmula 3 britânica. A filial britânica da TOM'S foi engolida pela Audi e passou a chamar-se Racing Technology Norfolk (RTN). Como diretor de operações da RTN, Fushida conseguiu o que não tinha conseguido anteriormente como piloto de corridas - a vitória em Le Mans em 2003 com o Bentley 8.



Mais tarde, Fushida regressou ao Japão e à Dome Racing, onde trabalhou durante anos como presidente e depois como consultor.



E assim, o novo mistério: foi-lhe dada uma oportunidade na mais famosa equipa de Fórmula 1 do mundo, mas acabou na segunda tentativa.



Também tu podes participar! Envia a tua solução para: mathias.brunner@speedweek.com. O prazo para as inscrições termina no domingo da semana em curso, às 24h00.