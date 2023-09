Fred Vasseur (Ferrari) : "Le diable se cache dans les détails".

Ferrari rattrape son retard. Depuis que la Formule 1 est revenue de la pause estivale, la plus ancienne et la plus performante des écuries de Grand Prix a marqué plus de points que Mercedes-Benz à chaque course du championnat du monde, aux Pays-Bas, en Italie, à Singapour et au Japon. Le point culminant est la fabuleuse victoire de Carlos Sainz à Singapour.

A Zandvoort, le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur avait déclaré : "Notre objectif doit être de conquérir la deuxième place du championnat du monde derrière Red Bull Racing". Ferrari a alors fait des pas de géant et n'est plus qu'à vingt points de Mercedes à la troisième place intermédiaire, le score est de 305:285 pour Mercedes.

Fred Vasseur explique comment les choses vont évoluer : "Il est vrai que nous avons arrêté le développement de la voiture de cette année et que nous nous occupons déjà entièrement de la voiture de 2024 dans l'usine de voitures de course. Mais depuis longtemps, des éléments de développement pour la voiture de cette année étaient en route, et ils arrivent. Nous voulons gagner ce duel avec Mercedes".

"Je vois cela comme une excellente préparation pour la saison à venir, tout le monde ici doit être animé par l'esprit de compétition. Et tout ce que nous apprenons en soufflerie nous aidera aussi pour la voiture de 2024, car le règlement reste stable".

Au Japon, une autre pièce du puzzle a été ajoutée, un nouveau soubassement. Vasseur minimise son importance pour l'amélioration de la gestion des pneus : "On peut tout mélanger. Le développement est une chose, la gestion des pneus en est une autre. Mais si une voiture devient plus rapide grâce à un nouveau fond, cela aide évidemment le pilote".



"En fin de compte, le diable se cache toujours dans les détails. Beaucoup de petites optimisations peuvent faire exactement ces centièmes qui décident à la fin si tu peux partir de la première ou de la deuxième ligne de la course".



"Regardez ce qui s'est passé à Monza : pole position avec 13 millièmes de seconde d'avance. A Singapour, ce n'était guère différent : 72 millièmes d'avance. Et au Japon, il a manqué cinq centièmes pour obtenir une place sur la première ligne de la grille. Ce sera tout aussi serré lors des six week-ends de GP qui restent".



"Beaucoup de choses dépendent aussi du circuit sur lequel on se présente. Et entre les pilotes, cela va et vient chez nous - tantôt Carlos Sainz est plus à l'aise avec les réglages, tantôt Charles Leclerc. Nous avons progressé et nous sommes engagés dans un beau duel. Tout cela nous aide à progresser dans notre retour au sommet".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5