Fred Vasseur (Ferrari): "Il diavolo è nei dettagli".

Dopo la pausa estiva, la Ferrari ha recuperato in modo massiccio rispetto alla Mercedes: gli italiani hanno ottenuto 94 punti a Zandvoort, Monza, Singapore e Suzuka, i tedeschi 58. Il boss della scuderia Ferrari, Fred Vasseur, dice come continueranno le cose.

La Ferrari sta recuperando terreno. Da quando la Formula 1 è tornata dalla pausa estiva, la scuderia più antica e di maggior successo ha ottenuto più punti della Mercedes-Benz in ogni gara del Campionato del Mondo: nei Paesi Bassi, in Italia, a Singapore e anche in Giappone. Il punto culminante è la favolosa vittoria di Carlos Sainz a Singapore.

A Zandvoort, il team boss della Ferrari Fred Vasseur aveva dichiarato: "Il nostro obiettivo deve essere quello di conquistare il secondo posto nel campionato mondiale dietro alla Red Bull Racing". In quell'occasione la Ferrari ha fatto passi da gigante e ora si trova a soli venti punti dalla Mercedes, al terzo posto intermedio, con un punteggio di 305:285 a favore della Mercedes.

Fred Vasseur racconta come stanno andando le cose: "È vero che abbiamo interrotto lo sviluppo della vettura di quest'anno e stiamo già pensando alla vettura del 2024 nella fabbrica di auto da corsa. Ma le parti di sviluppo per la vettura di quest'anno sono in cantiere da tempo e stanno arrivando. Vogliamo vincere questo duello con la Mercedes".

"Vedo questo come una grande preparazione per la prossima stagione, tutti qui dovrebbero essere ispirati dall'idea della competizione. E tutto ciò che impareremo nella galleria del vento ci aiuterà anche per la vettura del 2024, perché i regolamenti rimarranno stabili".

In Giappone è stato aggiunto un altro pezzo del puzzle, un nuovo sottoscocca. Vasseur ne minimizza l'importanza per una migliore gestione degli pneumatici: "Si può mischiare tutto. Lo sviluppo è una cosa, la gestione degli pneumatici è un'altra. Ma se una vettura è più veloce grazie a un nuovo fondo, ovviamente questo aiuta il pilota".



"Alla fine della giornata, il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. Un sacco di piccoli aggiustamenti possono costituire esattamente quei centesimi che alla fine decidono se si parte dalla prima o dalla seconda fila della griglia di partenza".



"Guardate cosa è successo a Monza: pole position con un vantaggio di 13 millesimi di secondo. A Singapore non è stato affatto diverso: un vantaggio di 72 millesimi. E in Giappone sono mancati cinque centesimi per un posto in prima fila. Nei sei weekend di GP che seguiranno, la situazione sarà altrettanto ravvicinata".



"Molto dipende anche dal circuito in cui si gareggia. E tra i piloti andiamo avanti e indietro: a volte Carlos Sainz si sente più a suo agio con l'assetto, a volte Charles Leclerc. Abbiamo fatto progressi e siamo in un bel duello. Tutto questo ci aiuta a tornare ai vertici".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5