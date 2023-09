Fred Vasseur (Ferrari): "O diabo está nos pormenores".

A Ferrari está a recuperar o atraso. Desde que a Fórmula 1 regressou da pausa de verão, a mais antiga e mais bem sucedida equipa de corridas de Grande Prémio marcou mais pontos do que a Mercedes-Benz em todas as corridas do Campeonato do Mundo; na Holanda, em Itália, em Singapura e também no Japão. O destaque vai para a fabulosa vitória de Carlos Sainz em Singapura.

Em Zandvoort, o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, declarou: "O nosso objetivo deve ser ficar em segundo lugar no campeonato do mundo, atrás da Red Bull Racing". Foi então que a Ferrari deu passos gigantescos e está agora a apenas vinte pontos da Mercedes, no terceiro lugar intermédio, com o resultado de 305:285 a favor da Mercedes.

Fred Vasseur diz como as coisas estão a correr: "É verdade que parámos o desenvolvimento do carro deste ano e já estamos a olhar para o carro de 2024 na fábrica de carros de corrida. Mas as peças de desenvolvimento para o carro deste ano estão na calha há já algum tempo e estão a chegar. Queremos ganhar este duelo com a Mercedes".

"Vejo isto como uma excelente preparação para a próxima época, todos aqui devem estar inspirados pela ideia de competição. E tudo o que aprendermos no túnel de vento também nos vai ajudar para o carro de 2024, porque os regulamentos vão manter-se estáveis."

No Japão, foi acrescentada outra peça do puzzle, uma nova parte inferior da carroçaria. Vasseur minimiza a sua importância para uma melhor gestão dos pneus: "Pode misturar-se tudo. O desenvolvimento é uma coisa, a gestão dos pneus é outra. Mas se um carro é mais rápido devido a um novo piso, então é claro que isso ajuda o piloto."



"No final do dia, o diabo está sempre nos pormenores. Muitos pequenos ajustes podem fazer exatamente aqueles centésimos que, no final, decidem se se começa a corrida na primeira ou na segunda fila da grelha."



"Vejam o que aconteceu em Monza: pole position com uma vantagem de 13 milésimos de segundo. Em Singapura não foi muito diferente: vantagem de 72 milésimos. E no Japão, faltaram cinco centésimos para um lugar na primeira linha da grelha. Vai ser igualmente renhido nos seis fins-de-semana de GP que se seguem."



"Muito depende também do circuito em que se está a competir. E entre os pilotos há avanços e recuos - por vezes o Carlos Sainz sente-se mais confortável com a afinação, outras vezes o Charles Leclerc. Fizemos progressos e estamos a travar um belo duelo. Tudo isto ajuda-nos no nosso caminho de regresso ao topo".





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5