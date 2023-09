Lewis Hamilton (Mercedes) : Bonne chance au Japon

Peu après le départ du Grand Prix du Japon, le peloton s'est écrasé à deux reprises : Sergio Pérez a manqué d'espace entre la Ferrari de Carlos Sainz à droite et la Mercedes de Lewis Hamilton à gauche, le Mexicain n'a pas pu éviter un contact et des pièces de kabon ont volé. Plus loin, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Alex Albon (Williams) sont entrés en collision.

Bien sûr, les fans de Lewis Hamilton se demandaient avec angoisse à quel point la voiture du septuple champion du monde était endommagée. Lewis s'est tout de même classé cinquième, puis son équipe Mercedes a eu l'occasion d'examiner en détail la voiture de course du 103e vainqueur de GP.

"Lewis a eu beaucoup de chance au Japon", explique Rosie Wait, stratège en chef de Mercedes. "Il a effectivement perdu quelques pièces sur la voiture, mais rien d'assez grave pour que les performances de la voiture soient nettement compromises. Et l'équilibre de la voiture n'a guère été affecté non plus".

"Nous n'avons pas dû changer notre stratégie de course à cause de ce contact, mais nous avons perdu des places. Pourtant, la situation de départ n'était déjà pas bonne, avec les 7e et 8e places de Lewis et de George Russell sur la grille".

Les voitures de course Mercedes sont revenues du premier tour aux 8e et 9e rangs, Fernando Alonso ayant dépassé plusieurs adversaires.



Rosie Wait poursuit : "Nous avons décidé de diviser la stratégie, la course de Lewis était basée sur deux arrêts de pneus, celle de Russell sur un seul changement. Nous étions en retard sur Ferrari et nous devions faire quelque chose de différent. Avec la même stratégie, nous aurions terminé derrière eux".



"Finalement, nous avons pu être satisfaits d'avoir au moins pu glisser une voiture entre les Ferrari, le sous-cut de Sainz avec Lewis a fonctionné".



"Avec Russell, il est devenu clair que la stratégie à un seul arrêt ne fonctionnait pas. Nous nous sommes alors concentrés sur la sauvegarde de la place de Lewis, George n'avait aucune chance contre Carlos avec des pneus qui se dégradaient".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5