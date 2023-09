Lewis Hamilton (Mercedes): Buona fortuna in Giappone

Poco dopo la partenza del Gran Premio del Giappone, si sono verificati due incidenti sul campo: Sergio Pérez è rimasto senza spazio tra la Ferrari di Carlos Sainz a destra e la Mercedes di Lewis Hamilton a sinistra, il messicano non ha potuto evitare un contatto, parti della vettura sono volate. Più indietro, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Alex Albon (Williams) si sono scontrati.

Naturalmente, i fan di Lewis Hamilton si sono chiesti con ansia: quanto è stata danneggiata la vettura del sette volte campione del mondo? Lewis ha comunque conquistato il quinto posto, dopodiché il suo team Mercedes ha avuto l'opportunità di dare un'occhiata dettagliata all'auto da corsa del 103 volte vincitore del GP.

"Lewis è stato molto fortunato in Giappone", afferma Rosie Wait, capo stratega della Mercedes. "Ha perso alcune parti della vettura, ma niente di così grave da compromettere in modo significativo le prestazioni dell'auto. E anche il bilanciamento della vettura non ne ha risentito".

"Non abbiamo dovuto cambiare la nostra strategia di gara a causa del contatto, ma abbiamo perso posizioni. La posizione di partenza non era già buona, con Lewis e George Russell che partivano 7° e 8°".

Le Mercedes sono rientrate dal primo giro in 8° e 9° posizione, mentre Fernando Alonso ha superato diversi avversari.



Rosie Wait ha continuato: "Abbiamo deciso di dividere la strategia, la gara di Lewis si è svolta con due soste per gli pneumatici, quella di Russell con un solo cambio. Eravamo indietro rispetto alla Ferrari e dovevamo fare qualcosa di diverso. Con la stessa strategia avremmo finito dietro di loro".



"Alla fine possiamo essere contenti del fatto che almeno siamo riusciti a mettere una macchina tra le Ferrari, l'undercut di Sainz con Lewis ha funzionato".



"Con Russell è stato chiaro che la strategia a una sola sosta non funzionava. Ci siamo quindi concentrati per assicurare il posto a Lewis, George non aveva alcuna possibilità contro Carlos con le gomme in degrado".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5