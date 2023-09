Lewis Hamilton (Mercedes): Boa sorte no Japão

Pouco depois do início do Grande Prémio do Japão em Suzuka, o Mercedes de Lewis Hamilton e o carro da Red Bull Racing de Sergio Pérez entraram em contacto. O acidente poderia ter terminado mal.

Pouco depois do início do Grande Prémio do Japão, houve duas colisões no terreno: Sergio Pérez ficou sem espaço entre o Ferrari de Carlos Sainz à direita e o Mercedes de Lewis Hamilton à esquerda, o mexicano não conseguiu evitar um contacto, partes do carro voaram. Mais atrás, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Alex Albon (Williams) colidiram.

Naturalmente, os fãs de Lewis Hamilton estavam a perguntar-se ansiosamente: até que ponto o carro do sete vezes campeão do mundo ficou danificado? Lewis ainda conquistou o quinto lugar e, depois, a sua equipa Mercedes teve a oportunidade de analisar detalhadamente o carro de corrida do 103º vencedor de GPs.

"Lewis teve muita sorte no Japão", diz a estrategista-chefe da Mercedes, Rosie Wait. "Ele realmente perdeu algumas peças do carro, mas nada disso foi tão grave que comprometesse o desempenho do carro. E o equilíbrio do carro também quase não foi afetado."

"Não tivemos de alterar a nossa estratégia de corrida devido ao contacto, mas perdemos lugares. A posição de partida já não tinha sido boa, com Lewis e George Russell a partirem em 7º e 8º."

Os carros da Mercedes voltaram da primeira volta em 8º e 9º lugar, Fernando Alonso tinha passado por vários adversários.



Rosie Wait continuou: "Decidimos dividir a estratégia, a corrida de Lewis foi feita com duas paragens de pneus, a de Russell com apenas uma mudança. Estávamos atrás da Ferrari e tínhamos de fazer algo diferente. Com a mesma estratégia, teríamos terminado atrás deles".



"No final, podemos estar satisfeitos com o facto de, pelo menos, termos conseguido colocar um carro entre os Ferraris, a subcotação de Sainz com Lewis funcionou.



"Com Russell, ficou claro que a estratégia de uma paragem não estava a funcionar. Concentrámo-nos então em garantir o lugar do Lewis, o George não tinha qualquer hipótese contra o Carlos com os pneus a degradarem-se."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5