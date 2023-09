¿Mick Schumacher por Logan Sargeant? Lo que dice Williams

Logan Sargeant lo está pasando mal en la tradicional escudería Williams: el piloto de 22 años de Fort Lauderdale (Florida/EE.UU.) aún no ha sumado ni un solo punto en el Campeonato del Mundo, mientras que su compañero de establo Alex Albon ya ha sumado 21 puntos. Además, Sargeant sigue entregando coches rotos, en Singapur y también en Japón - accidente en Suzuka en la Qualy 1, luego colisión con Valtteri Bottas en la carrera, fuera. También hubo choques en los Países Bajos y en España.

Timo Glock, ex piloto de Fórmula 1 para Toyota y hoy experto en GP para nuestros colegas de Sky, critica: "Sargeant cometió otro error en el Gran Premio, después de tener ese accidente el sábado. En Williams tienen que pensar cómo quieren configurar su emparejamiento en el futuro. Me pregunto qué tendrá que decir al respecto el jefe del equipo Williams, James Vowles".

Glock mencionó a Mick Schumacher como posible sucesor de Sargento ("él haría un mejor trabajo"), también se habla en el paddock de la F1 de que la familia de Felipe Drugovich ha hecho gestiones ante Williams.

Pero el director del equipo Williams, James Vowles, en su análisis posterior al Gran Premio de Japón, afirma: "Logan tiene objetivos claros que alcanzar antes del final de la temporada y estamos trabajando incansablemente con él para conseguirlos. Y esa es la clave: trabajamos con él. Queremos que tenga éxito y que esté en nuestro coche el año que viene. El éxito depende tanto de nosotros como de él".

"Trajimos a Logan de la Fórmula 2 directamente a la categoría reina sin ninguna prueba significativa, luego sólo tuvo un día y medio en el nuevo coche en Bahrein, y a partir de ahí ya estaba en la temporada de GP. Eso es bastante difícil para un novato en la Fórmula 1".



"También hay que ir un poco más profundo en Suzuka que sólo mirar el accidente de Logan. En primer lugar, los coches de Sargeant y Albon no tenían la misma especificación aerodinámica. Sólo Alex tenía las últimas mejoras en el coche. Mirar sólo los tiempos no es suficiente para ver el verdadero equilibrio de fuerzas".



"Además, pudimos ver cómo Logan mejoraba de un entrenamiento a otro en la pista de Suzuka, que es nueva para él. En el tercer entrenamiento estaba a la par con Albon, y en la calificación estaba sobre Alex hasta su accidente. Así que vemos progresos con él, pero enmascarados por ciertas dificultades y por los accidentes."



"Cuando fichamos a Logan estábamos dispuestos a invertir en su carrera y eso no ha cambiado. Al igual que Williams, está en un viaje. Sólo si llegáramos a la conclusión de que no hay más progreso buscaríamos una alternativa. Estamos lejos de ese punto".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5