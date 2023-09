Mick Schumacher pour Logan Sargeant ? Ce que dit Williams

Logan Sargeant a du mal à s'imposer au sein de l'écurie traditionnelle Williams : le jeune homme de 22 ans originaire de Fort Lauderdale (Floride/États-Unis) n'a pas encore pu marquer le moindre point au championnat du monde, alors que son coéquipier Alex Albon en a déjà récolté 21. De plus, Sargeant ne cesse de livrer des voitures cassées, à Singapour et au Japon - crash de Suzuka en qualification 1, puis collision avec Valtteri Bottas en course, out. Il y a également eu de la casse aux Pays-Bas et en Espagne.

Timo Glock, ancien pilote de Formule 1 chez Toyota et aujourd'hui expert en GP pour nos collègues de Sky, critique : "Sargeant a de nouveau commis une erreur dans le Grand Prix, après avoir eu cette sortie de piste samedi. Chez Williams, ils doivent réfléchir à la manière dont ils veulent composer leur paire à l'avenir. Je me demande ce que le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, a à dire à ce sujet".

Glock a évoqué Mick Schumacher comme possible successeur de Sargeant ("il ferait un meilleur travail"), dans le camp des pilotes de F1, on parle aussi de démarches entreprises par la famille de Felipe Drugovich auprès de Williams.

Mais le directeur de l'équipe Williams James Vowles déclare dans son compte-rendu du Grand Prix du Japon : "Logan a des objectifs clairs qu'il doit atteindre avant la fin de la saison et nous travaillons sans relâche avec lui pour les atteindre. Et c'est le point crucial ici - nous travaillons avec lui. Nous voulons qu'il réussisse et qu'il soit dans notre voiture l'année prochaine. Le succès dépend autant de nous que de lui".

"Nous avons fait passer Logan directement de la Formule 2 à la catégorie reine, sans essais significatifs, puis il n'a eu qu'un jour et demi dans la nouvelle voiture à Bahreïn, et de là, il est déjà passé à la saison de GP. C'est très difficile pour un débutant en Formule 1".



"Il faut aussi aller un peu plus loin à Suzuka que de considérer uniquement l'accident de Logan. Tout d'abord, les voitures de Sargeant et d'Albon n'étaient pas dans les mêmes spécifications aérodynamiques. Seul Alex avait les améliorations les plus récentes sur sa voiture. Un simple regard sur les temps ne suffit pas pour voir le véritable rapport de force".



"De plus, nous avons pu voir comment Logan s'est amélioré d'une séance à l'autre sur la piste de Suzuka, qui lui est nouvelle. Lors de la troisième séance d'essais, il a fait jeu égal avec Albon, et en qualifications, il a été à la hauteur d'Alex jusqu'à son accident. Nous constatons donc des progrès chez lui, mais ils sont masqués par certaines difficultés et par des accidents".



"Lorsque nous avons engagé Logan, nous étions prêts à investir dans sa carrière, et cela n'a pas changé. Comme Williams, il est en voyage. Ce n'est que si nous arrivions à la conclusion qu'il n'y a plus de progrès à faire que nous chercherions une alternative. Nous sommes loin de ce point".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5