Mick Schumacher per Logan Sargeant? Cosa dice Williams

Logan Sargeant sta attraversando un periodo difficile presso la tradizionale scuderia Williams: il 22enne di Fort Lauderdale (Florida/USA) non ha ancora ottenuto un solo punto nel Campionato del Mondo, mentre il suo compagno di scuderia Alex Albon ha già totalizzato 21 punti. Inoltre, Sargeant continua a consegnare auto rotte, a Singapore e anche in Giappone - incidente a Suzuka in qualiy 1, poi collisione con Valtteri Bottas in gara, out. Ci sono stati anche incidenti nei Paesi Bassi e in Spagna.

Timo Glock, ex pilota di Formula 1 per la Toyota e oggi esperto di GP per i nostri colleghi di Sky, critica: "Sargeant ha commesso un altro errore nel Gran Premio, dopo l'incidente di sabato. Alla Williams devono pensare a come impostare la loro coppia in futuro. Mi chiedo cosa ne pensi il boss della Williams James Vowles".

Glock ha tirato in ballo Mick Schumacher come possibile successore del sergente ("farebbe un lavoro migliore"), e nel paddock della F1 si parla anche del fatto che la famiglia di Felipe Drugovich si sia rivolta alla Williams.

Ma il team principal della Williams James Vowles, nella sua analisi post Gran Premio del Giappone, afferma: "Logan ha obiettivi chiari da raggiungere prima della fine della stagione e stiamo lavorando instancabilmente con lui per realizzarli. E questo è il punto chiave: lavoriamo con lui. Vogliamo che abbia successo e che sia nella nostra auto l'anno prossimo. Il successo dipende tanto da noi quanto da lui".

"Abbiamo portato Logan dalla Formula 2 direttamente nella classe regina senza alcun test significativo, poi ha avuto solo un giorno e mezzo sulla nuova macchina in Bahrain, e da lì era già nella stagione dei GP. È piuttosto difficile per un debuttante in Formula 1".



"A Suzuka bisogna anche andare un po' più a fondo rispetto all'incidente di Logan. Innanzitutto, le vetture di Sargeant e Albon non avevano le stesse specifiche aerodinamiche. Solo Alex aveva le ultime migliorie apportate alla vettura. I tempi da soli non bastano per capire il vero equilibrio di potenza".



"Inoltre, abbiamo potuto notare come Logan sia migliorato di prova in prova sulla pista di Suzuka, che è nuova per lui. Nelle terze prove era alla pari con Albon, e nelle qualifiche era a ridosso di Alex fino all'incidente. Quindi vediamo dei progressi con lui, ma sono mascherati da alcune difficoltà e dagli incidenti".



"Quando abbiamo ingaggiato Logan eravamo pronti a investire nella sua carriera e questo non è cambiato. Come Williams, sta facendo un percorso. Solo se fossimo arrivati alla conclusione che non c'erano più progressi avremmo cercato un'alternativa. Siamo lontani da questo punto".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5