Mick Schumacher por Logan Sargeant? O que diz a Williams

O norte-americano Logan Sargeant está sem pontos após 16 rondas do Campeonato do Mundo de 2023 e tem feito algumas críticas. Mas o chefe de equipa da Williams, James Vowles, reduz as esperanças dos fãs de Mick Schumacher.

Logan Sargeant está a passar um mau bocado na tradicional equipa de corridas Williams: o jovem de 22 anos de Fort Lauderdale (Florida/EUA) ainda não marcou um único ponto no Campeonato do Mundo, enquanto o seu colega de equipa Alex Albon já marcou 21 pontos. Além disso, Sargeant continua a entregar carros avariados, em Singapura e também no Japão - acidente em Suzuka na Qualy 1, depois colisão com Valtteri Bottas na corrida, fora. Houve também acidentes na Holanda e em Espanha.

Timo Glock, antigo piloto de Fórmula 1 da Toyota e hoje especialista em GPs para os nossos colegas da Sky, critica: "Sargeant cometeu outro erro no Grande Prémio, depois do acidente de sábado. Na Williams, eles têm que pensar em como querem formar a sua dupla no futuro. Pergunto-me o que o chefe de equipa da Williams, James Vowles, tem a dizer sobre isso."

Glock mencionou Mick Schumacher como um possível sucessor de Sargeant ("ele faria um trabalho melhor"), e também se fala no paddock da F1 que a família de Felipe Drugovich fez diligências junto da Williams.

Mas o chefe de equipa da Williams, James Vowles, na sua análise após o Grande Prémio do Japão, afirma: "Logan tem objectivos claros a atingir antes do final da época e estamos a trabalhar incansavelmente com ele para os atingir. E esse é o ponto chave aqui - nós trabalhamos com ele. Queremos que ele tenha sucesso e queremos que ele esteja no nosso carro no próximo ano. O sucesso depende tanto de nós como dele".

"Trouxemos o Logan da Fórmula 2 diretamente para a categoria rainha sem qualquer teste significativo, depois ele só teve um dia e meio no novo carro no Bahrain, e a partir daí já estava na época de GP. Isso é muito difícil para um estreante na Fórmula 1".



"Também é preciso ir um pouco mais fundo em Suzuka do que apenas olhar para o acidente de Logan. Em primeiro lugar, os carros de Sargeant e Albon não tinham as mesmas especificações aerodinâmicas. Apenas Alex tinha as últimas melhorias no carro. Olhar apenas para os tempos não é suficiente para ver o verdadeiro equilíbrio de forças".



"Além disso, pudemos ver como Logan melhorou de treino para treino na pista de Suzuka, que é nova para ele. No terceiro treino estava ao mesmo nível de Albon e na qualificação estava ao lado de Alex até ao seu acidente. Portanto, vemos progressos nele, mas mascarados por certas dificuldades e acidentes".



"Quando contratámos o Logan, estávamos preparados para investir na sua carreira e isso não mudou. Tal como Williams, ele está a fazer uma viagem. Só se chegássemos à conclusão de que não havia mais progressos é que procuraríamos uma alternativa. Estamos longe desse ponto".





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5