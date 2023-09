Christian Horner: A Red Bull está a observar Lando Norris

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, elogia os feitos do piloto da McLaren, Lando Norris, e admite: "É claro que ele é um dos jovens pilotos de Fórmula 1 que temos debaixo de olho".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Lando Norris está a ter um excelente desempenho na McLaren: O inglês de 23 anos conquistou quatro segundos lugares nas últimas sete rondas do Campeonato do Mundo, em Silverstone, no Hungaroring, em Singapura e, mais recentemente, em Suzuka.

Claro que estas prestações não passaram despercebidas ao chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, que disse à Sky britânica: "O Lando é um piloto fabuloso. É um grande talento e um verdadeiro homem, e claro que é um daqueles jovens pilotos de Fórmula 1 que mantemos debaixo de olho."

"Idealmente, os pilotos da Red Bull para a Fórmula 1 vêm do nosso próprio programa de juniores, mas se sabemos que precisamos de preencher um lugar na Red Bull Racing e nenhum dos juniores está pronto para esse cockpit nesse momento, então é claro que olhamos para além dos nossos próprios pilotos."

Como aconteceu no final de 2020, quando a Red Bull substituiu o tailandês-britânico Alex Albon por Sergio Pérez.



Horner continuou: "A Fórmula 1 é excelente em termos de talento e tentaremos sempre ter os melhores pilotos possíveis nos nossos carros".



O contrato de Sergio Pérez termina no final de 2024 e, depois de corridas fracassadas como a de Suzuka (colisões, penalizações, nenhum ponto), o mexicano tem sido fortemente criticado. Horner continua: "Há muito interesse num lugar connosco".





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5