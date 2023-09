Équipe de Formule 1 Aston Martin : 50 millions d'euros de pertes

Le rapport annuel 2022 d'AMR GP Ltd (Aston Martin Racing Grand Prix Limited), l'équipe de Formule 1 du constructeur britannique historique, révèle des chiffres étonnants : Le chiffre d'affaires s'est élevé à 178 millions d'euros, soit nettement plus qu'en 2021 (142 millions).

Les revenus supplémentaires provenant des sponsors et des prix ont été engloutis par la construction de la nouvelle usine de voitures de course et par l'engagement de personnel supplémentaire.

Les coûts d'utilisation des voitures de course sont passés de 101,57 millions d'euros en 2021 à plus de 143 millions l'année suivante.

Les coûts salariaux ont augmenté d'environ dix pour cent pour atteindre presque 55 millions d'euros - pour un total de 504 employés (423 dans les départements de design et de production, 81 dans l'administration). Cela représente 103 employés de plus qu'en 2021.

Les chiffres indiquent également que le groupe Aston Martin a dépensé 61,27 millions d'euros en 2021 pour l'extension du "Aston Martin F1 Campus" près du circuit de Silverstone, c'est-à-dire les bâtiments de la nouvelle usine de voitures de course.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5