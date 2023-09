Aston Martin, scuderia di Formula 1: perdita di 50 milioni di euro

Il rapporto annuale 2022 di AMR GP Ltd (Aston Martin Racing Grand Prix Limited), il team di Formula 1 del tradizionale costruttore britannico, rivela cifre sorprendenti: Il fatturato è stato di 178 milioni di euro, notevolmente superiore a quello del 2021 (142 milioni).

Le entrate aggiuntive provenienti da sponsor e premi sono state assorbite dalla costruzione della nuova fabbrica di auto da corsa e dall'assunzione di nuovo personale.

I costi di gestione delle auto da corsa sono passati da 101,57 milioni di euro nel 2021 a oltre 143 milioni l'anno successivo.

I costi degli stipendi sono cresciuti di circa il dieci per cento, raggiungendo quasi 55 milioni di euro, per un totale di 504 dipendenti (423 nei reparti di progettazione e produzione, 81 nell'amministrazione). Si tratta di 103 dipendenti in più rispetto al 2021.

I dati mostrano anche che il Gruppo Aston Martin ha speso la somma di 61,27 milioni di euro per l'espansione del cosiddetto "Aston Martin F1 Campus" presso il circuito di Silverstone, ovvero gli edifici della nuova fabbrica di auto da corsa, nel 2021.





GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5