Aston Martin, equipa de Fórmula 1: prejuízo de 50 milhões de euros



por Adam Cooper - Automatic translation from German

LAT

Os números da empresa publicados no Reino Unido mostram-no: A equipa de Fórmula 1 do construtor de automóveis desportivos Aston Martin teve um prejuízo de 50 milhões de euros na época do GP de 2022.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.