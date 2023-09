Bernie Ecclestone : "Verstappen meilleur qu'Hamilton".

Dès le 7 octobre, lors du sprint du Qatar, Max Verstappen peut assurer son troisième titre de champion du monde de Formule 1 consécutif. Trois titres ou plus à la suite, seuls quatre pilotes l'ont fait avant le Néerlandais : Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton est le pilote de Grand Prix le plus titré en termes de victoires (103) et de titres de champion du monde (7), mais selon Bernie Ecclestone, promoteur de longue date de la Formule 1, il n'est pas le meilleur.

Ecclestone, désormais âgé de 92 ans et qui n'est plus aux commandes de la Formule 1 depuis 2017, déclare au Daily Mail : "Max est déjà pour moi le meilleur pilote de tous les temps, sans aucun doute. Avant, j'aurais dit Alain Prost, en ce qui concerne le meilleur, mais maintenant je dirais Max - c'est le plus grand".

Ecclestone justifie cela de la manière suivante : "C'est Max qui tire le plus intelligemment le meilleur parti de la voiture. Il peut se concentrer sur l'essentiel et faire abstraction de tout le reste, c'est pourquoi il est pour moi plus haut dans la liste que Lewis Hamilton".



"Lewis est manifestement un esprit brillant et incroyablement talentueux. Il comprend les gens et les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Max est différent, il exploite mieux le potentiel de sa voiture. Si un jour Lewis ne fait plus de Formule 1, il pourra se plonger dans un autre monde, le divertissement ou autre chose. Max ne ferait jamais ça".





Les 17 champions du monde multiples de Formule 1

7 titres

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 titres

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titres

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titres

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titres

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)