Bernie Ecclestone: "Verstappen meglio di Hamilton".

L'olandese Max Verstappen sarà campione del mondo di Formula 1 per la terza volta nel 2023. Bernie Ecclestone, capostipite della moderna classe regina, ritiene che "per me Max è il miglior pilota di tutti i tempi".

Già il 7 ottobre, in occasione dello Sprint del Qatar, Max Verstappen può assicurarsi il suo terzo titolo di fila nel Campionato del Mondo di Formula 1. Tre o più titoli di fila sono stati conquistati solo da quattro piloti prima dell'olandese: Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton è il pilota di Gran Premio di maggior successo in termini di vittorie (103) e di titoli mondiali (7), ma secondo lo storico promotore della Formula Uno Bernie Ecclestone non è il migliore.

L'ormai 92enne Ecclestone, non più al timone della Formula Uno dal 2017, ha dichiarato al Daily Mail: "Per me Max è già il miglior pilota di tutti i tempi, senza alcun dubbio. In passato avrei detto Alain Prost in termini di migliore, ma ora direi Max - è il più grande".

Ecclestone afferma: "Max è il più intelligente nell'ottenere il meglio dalla macchina. Riesce a concentrarsi su ciò che è importante e blocca tutto il resto, quindi per me è più in alto di Lewis Hamilton".



"Lewis è ovviamente una mente brillante e un talento incredibile. Capisce le persone e le incoraggia a dare il meglio di sé. Max è diverso, sfrutta meglio il potenziale della sua vettura. Se un giorno Lewis non dovesse più guidare la Formula 1, allora potrebbe andare in un altro mondo, quello dello spettacolo o altro. Max non lo farebbe mai".





I 17 pluricampioni del mondo di Formula 1

7 titoli

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 titoli

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titoli

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titoli

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titoli

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)