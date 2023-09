Bernie Ecclestone: "Verstappen é melhor do que Hamilton".

Já no dia 7 de outubro, no Qatar Sprint, Max Verstappen pode garantir o seu terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Três ou mais títulos consecutivos é algo que apenas quatro pilotos antes do holandês conseguiram: Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton é o piloto de Grande Prémio mais bem sucedido em termos de vitórias (103) e de títulos do Campeonato do Mundo (7), mas segundo o promotor de longa data da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, não é o melhor.

Ecclestone, agora com 92 anos, que já não está ao leme das corridas de Fórmula 1 desde 2017, disse ao Daily Mail: "Max já é o melhor piloto de todos os tempos para mim, sem dúvida. No passado, eu teria dito Alain Prost em termos de melhor, mas agora eu diria Max - ele é o maior".

Ecclestone argumenta: "O Max é o mais inteligente a tirar o melhor partido do carro. É capaz de se concentrar no que é importante e bloqueia tudo o resto, por isso, para mim, está mais acima na lista do que o Lewis Hamilton."



"O Lewis é obviamente uma mente brilhante e incrivelmente talentosa. Ele compreende as pessoas e incentiva-as a darem o seu melhor. O Max é diferente, ele explora melhor o potencial do seu carro. Se um dia o Lewis não pilotar na Fórmula 1, então ele pode ir para outro mundo, entretenimento ou qualquer outro. O Max nunca faria isso".





Os 17 campeões mundiais múltiplos da Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)