Sprint du Qatar : Mercedes veut défier la tendance

En 2023, Mercedes n'a pas réussi à se mettre en évidence comme espéré lors des sprints. En Azerbaïdjan, George Russell et Lewis Hamilton se sont classés 4e et 6e, ce qui était encore à peu près décent ; en Autriche, ils n'ont toutefois obtenu que les 8e et 10e places ; en Belgique, ils n'ont également obtenu que les 7e et 10e places, Hamilton devançant ici Russell.

Le prochain week-end de sprint de Formule 1 se profile à l'horizon, à partir du 6 octobre sur le circuit international de Losail au Qatar. Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de l'écurie GP de Mercedes-Benz, est convaincu que son équipe pourra s'y montrer plus forte.

Shovlin lors d'un point presse dans le paddock du circuit de Suzuka : "Prenons l'exemple de l'Autriche - le Red Bull Ring n'a jamais été un bon terrain pour nous, donc ce n'est certainement pas un circuit que nous préférerions pour un sprint. Et depuis le dernier sprint en Belgique, nous avons appris beaucoup de choses supplémentaires sur notre voiture, ce n'est pas non plus le circuit le plus facile pour nous".

"En principe, lors d'un week-end de sprint, tu es très limité en ce qui concerne le travail avec la voiture. Le vendredi, tu n'as qu'une séance d'essais libres, puis tu passes déjà aux qualifications pour le Grand Prix. Et le samedi, nous n'avons que les qualifications pour le sprint et ensuite la course courte. En d'autres termes, tu dois faire le travail de réglage traditionnel de trois heures en 60 minutes".



"Le Qatar est un circuit normal, comparé au circuit routier de Bakou. De plus, comme je l'ai dit, nous devrions avoir un peu plus de facilité au Qatar qu'en Autriche et en Belgique. Nous allons intensifier notre travail sur le simulateur de course pour nous préparer à Losail. Et cela nous aidera, nous l'espérons, à nous présenter dans le Golfe Persique avec de meilleurs réglages de base.



En 2021, la Formule 1 s'est présentée pour la première fois sur le circuit international de Losail. A l'époque, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull Racing) étaient impliqués dans un duel passionnant pour le championnat du monde. Hamilton l'avait emporté devant Verstappen et Fernando Alonso. Mais depuis, nous avons une autre génération de voitures de course avec les voitures à ailes.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5