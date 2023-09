Qatar Sprint: la Mercedes vuole andare in controtendenza

La Mercedes non ha ottenuto i risultati sperati negli sprint 2023. In Azerbaigian, George Russell e Lewis Hamilton hanno ottenuto il 4° e il 6° posto, un risultato comunque discreto; in Austria, invece, hanno ottenuto solo l'8° e il 10° posto; anche in Belgio hanno ottenuto solo il 7° e il 10° posto, in questo caso con Hamilton davanti a Russell.

Ora si avvicina il prossimo weekend sprint di Formula 1, che inizierà il 6 ottobre al Losail International Circuit del Qatar. Andrew Shovlin, ingegnere capo della scuderia Mercedes-Benz GP, è convinto che la sua squadra possa ottenere risultati migliori in quell'occasione.

Shovlin in un incontro con i media nel paddock del Circuito di Suzuka: "Prendiamo l'Austria come esempio: il Red Bull Ring non è mai stato un buon tracciato per noi, quindi non è certamente una pista che preferiremmo per uno sprint. Inoltre, dopo l'ultimo sprint in Belgio, abbiamo imparato molte cose in più sulla nostra vettura, che non è nemmeno la pista più facile per noi".

"Fondamentalmente, in un weekend sprint si è molto limitati in termini di ciò che si può fare con la macchina. Il venerdì abbiamo solo una prova libera, poi ci sono già le qualifiche per il Gran Premio. E il sabato abbiamo solo le qualifiche per la gara sprint e poi la gara breve. In altre parole, bisogna racchiudere in 60 minuti il tradizionale lavoro di messa a punto di tre ore".



"Il Qatar è un circuito normale rispetto al circuito cittadino di Baku. Inoltre, come ho detto, in Qatar dovremmo avere un tempo leggermente più facile rispetto ad Austria e Belgio. Intensificheremo il lavoro al simulatore di gara per prepararci a Losail. Speriamo che questo ci aiuti a competere nel Golfo Persico con una migliore configurazione di base.



Nel 2021, la Formula 1 ha gareggiato per la prima volta sul Losail International Circuit, quando Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull Racing) sono stati protagonisti di un emozionante duello per il campionato mondiale. Hamilton vinse davanti a Verstappen e Fernando Alonso. Da allora, tuttavia, abbiamo una generazione diversa di auto da corsa con le vetture alate.





GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5