Qatar Sprint: Mercedes quer contrariar a tendência

Os pilotos da Mercedes-Benz têm tido um desempenho moderado nos sprints até agora na época do GP de 2023. Isso deverá mudar a 7 de outubro no Circuito Internacional de Losail, no Qatar.

A Mercedes não teve o desempenho esperado nos sprints de 2023. No Azerbaijão, George Russell e Lewis Hamilton terminaram em 4º e 6º, o que ainda assim foi decente; na Áustria, no entanto, terminaram apenas em 8º e 10º; na Bélgica, também terminaram apenas em 7º e 10º, aqui com Hamilton à frente de Russell.

O próximo fim de semana de sprint da Fórmula 1 está à porta, com início a 6 de outubro no Circuito Internacional de Losail, no Qatar. Andrew Shovlin, o engenheiro-chefe da equipa de corrida Mercedes-Benz GP, está convencido de que a sua equipa pode ter um desempenho mais forte nesse circuito.

Shovlin numa ronda de imprensa no paddock do Circuito de Suzuka: "Tomemos a Áustria como exemplo - o Red Bull Ring nunca foi uma boa pista para nós, por isso não é certamente uma pista que preferíssemos para um sprint. E desde o último sprint na Bélgica, aprendemos muitas coisas adicionais sobre o nosso carro, que também não é a pista mais fácil para nós."

"Basicamente, num fim de semana de sprint estamos muito limitados em termos do que podemos fazer com o carro. Só temos um treino livre na sexta-feira e depois já é a qualificação para o Grande Prémio. E no sábado só temos a qualificação para o sprint e, mais tarde, a corrida curta. Por outras palavras, temos de fazer o trabalho de afinação convencional de três horas em 60 minutos".



"O Qatar é um circuito normal comparado com o circuito de rua de Baku. Além disso, como já disse, devemos ter um tempo um pouco mais fácil no Qatar do que na Áustria e na Bélgica. Vamos intensificar o trabalho no simulador de corrida para nos prepararmos para Losail. E esperamos que isso nos ajude a competir no Golfo Pérsico com uma melhor configuração de base.



Em 2021, a Fórmula 1 competiu no Circuito Internacional de Losail pela primeira vez, quando Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull Racing) se envolveram num emocionante duelo pelo campeonato mundial. Hamilton venceu à frente de Verstappen e Fernando Alonso. Desde então, porém, temos uma geração diferente de carros de corrida com os carros com asas.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5