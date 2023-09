Lando Norris : pourquoi Red Bull Racing est si supérieur

Red Bull Racing a dominé la saison de Formule 1 2023 : 15 victoires sur 16 manches du championnat du monde, 23 podiums, un pourcentage de tours en tête de 88,4 %. Il ne reste donc pas grand-chose pour la concurrence.

McLaren a gagné beaucoup de terrain au cours de la saison après un début de saison difficile, mais Lando Norris, récemment deuxième à Singapour et au Japon, admet : "Le chemin est encore long pour nous avant d'atteindre le niveau de Red Bull Racing".

L'Anglais de 23 ans a réfléchi à ce qui distingue Red Bull Racing, et l'actuel septième du championnat du monde déclare lors d'un point presse à Suzuka : "Red Bull Racing a été si compétitif ces dernières années qu'ils ont pu se concentrer sur le travail de détails qui, mis bout à bout, font une grande différence".

"Je pense par exemple à des subtilités comme le comportement de la voiture à différentes températures de pneus ou la gestion des rouleaux en course".

"Lors des qualifications, Red Bull Racing est toujours rapide, mais leur véritable force, c'est la vitesse en course. Même s'ils ont une qualification moyenne, la concurrence doit partir du principe qu'ils vont donner le ton en course. Aucune écurie n'est actuellement plus efficace et en termes d'usure des pneus, ils sont également la référence".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5