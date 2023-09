Lando Norris: perché la Red Bull Racing è così superiore

La Red Bull Racing ha dominato la stagione 2023 di Formula Uno: 15 vittorie su 16 gare del Campionato del Mondo, 23 podi, una quota di giri in testa pari a un impressionante 88,4%. Questo non lascia molto spazio alla concorrenza.

La McLaren ha recuperato molto terreno nel corso della stagione dopo un inizio difficile, ma Lando Norris, recentemente secondo a Singapore e in Giappone, ammette: "Abbiamo ancora molta strada da fare prima di raggiungere il livello della Red Bull Racing".

Il 23enne inglese ha riflettuto su ciò che contraddistingue la Red Bull Racing, e l'attuale settimo pilota del Campionato del Mondo ha dichiarato in una sessione per i media a Suzuka: "La Red Bull Racing è stata così competitiva negli ultimi anni che ha potuto concentrarsi sul lavoro sui dettagli che fanno la differenza".

"Penso, ad esempio, a sottigliezze come il comportamento della vettura a diverse temperature degli pneumatici o la gestione dei rulli in gara".

"In qualifica la Red Bull Racing è sempre veloce, ma la sua vera forza è la velocità in gara. Anche se le loro qualifiche sono mediocri, la concorrenza deve presumere che saranno loro a dettare il tono in gara. Non c'è nessuna scuderia più efficiente al momento, e anche in termini di usura degli pneumatici sono la misura di tutto".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5