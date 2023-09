Adrian Newey en la mesa de dibujo: "Soy un dinosaurio".

Los éxitos de Adrian Newey en la Fórmula 1 son únicos: se han ganado 207 Grandes Premios con bólidos de los que ha sido responsable el inglés, que ahora tiene 64 años.

Desde 2006, Newey dirige Red Bull Technology, el departamento de diseño de Red Bull para deportes de motor y proyectos especiales. Y el estilo de trabajo de Newey también es especial: mientras que la mayoría de los diseñadores de coches de carreras se sientan ante la pantalla del ordenador, Adrian prefiere trabajar en la mesa de dibujo. En el podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid explicó por qué se siente más cómodo allí.

Adrian Newey dice: "Bueno, soy un dinosaurio, pero eso me viene bien. Al fin y al cabo, son las dos cosas: tanto si se trata del clásico bolígrafo en el tablero de dibujo como en la pantalla del ordenador, se trata de plasmar las ideas para que esas ideas se puedan seguir desarrollando."

"Cuando se trata de aerodinámica, la dinámica de fluidos computacional (CFD) desempeña hoy un papel fundamental, es decir, cómo se representa el flujo de aire alrededor de un coche. Los programas correspondientes proporcionan una herramienta maravillosa para visualizar el flujo. Pero no fue hasta mediados de los 90 cuando estos programas maduraron hasta el punto de que se podía trabajar realmente con ellos. Miro las simulaciones CFD o las imágenes, y luego esbozo algunas ideas en la pizarra al respecto".



"Pero, ¿por qué el tablero de dibujo? Simplemente me siento como en casa en esa forma de expresión, siempre la comparo con un idioma. La pizarra es el lenguaje con el que estoy más familiarizado y en el que mejor puedo expresarme. Creo que el dibujo tiene que venir del subconsciente, y así es conmigo".



"El CAD, el diseño asistido por ordenador (M.B.) no empezó a ser más utilizable hasta mediados de los 90, los primeros sistemas CAD eran todavía bastante mecánicos. La gente tenía que esforzarse mucho en cómo utilizar esta herramienta más que en cómo poner en práctica sus ideas."



"Hoy es diferente. El CAD se ha convertido en una herramienta de alto nivel y fácil de usar. Un ingeniero joven que ha crecido con él trabaja con CAD tan desde el subconsciente como yo en la mesa de dibujo. Para él, ése es el lenguaje en el que mejor puede expresarse".



"Obviamente, sigo teniendo una capacidad bastante útil para visualizar ideas en 3D y luego plasmarlas en papel, en 2D. Los técnicos más jóvenes no dan ese paso intermedio. Trabajan directamente en la pantalla, en 3D. Nunca llegaré a esa etapa, lo sé, pero tampoco es tan importante para mí".